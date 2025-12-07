Cae célula ligada al CJNG en operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

En un operativo realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fuerzas federales y estatales detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y contó con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó que la acción conjunta permitió “inhibir generadores de violencia, desarticular células criminales y fortalecer la seguridad del pueblo de Chiapas”.

https://x.com/OHarfuch/status/1997682404270518482

Armas, narcóticos y un vehículo asegurados

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Chiapas, durante el despliegue se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47 con cargadores y 80 cartuchos útiles, así como un arma corta calibre 9 milímetros.

También se decomisaron cuatro chalecos tácticos negros, un vehículo Mazda 3 modelo 2020 sin placas, 90 bolsitas con hierba con características de marihuana, 60 bolsitas con presunta metanfetamina tipo cristal, una gramera digital y dinero en efectivo.

Las personas detenidas fueron identificadas como Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”.

Los doce presuntos integrantes del grupo delictivo quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo conducción jurídica de la FGR, por los probables delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.