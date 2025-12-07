Empresario mexicano radicado en Texas es declarado culpable por esquema de sobornos a funcionarios de Pemex

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado federal en Houston declaró culpable a Alexandro Rovirosa por pagar sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) para asegurar contratos millonarios.

Un esquema de sobornos que operó desde Houston

Un empresario radicado en Texas fue declarado culpable este viernes por su participación en un esquema de corrupción dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ramon Alexandro Rovirosa Martínez, ciudadano mexicano y residente permanente en Estados Unidos, pagó más de ciento cincuenta mil dólares en sobornos entre 2019 y 2021 con el objetivo de retener pagos, asegurar contratos y obtener ventajas indebidas para compañías vinculadas a él.

El caso fue expuesto ante un jurado federal en Houston, que lo encontró culpable de una conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos adicionales por violaciones a la misma legislación, aunque fue absuelto de un cuarto cargo.

Según la investigación, Rovirosa y sus co-conspiradores ofrecieron y entregaron sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros bienes de alto valor a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP. Esos favores facilitaron la obtención y mantenimiento de contratos valuados en al menos dos punto cinco millones de dólares.

“No toleraremos la corrupción”, advierte Justicia de EU

Al anunciar el veredicto, funcionarios del Departamento de Justicia destacaron el alcance del esquema y el mensaje que envía a empresas y ejecutivos que operan desde Estados Unidos.

“Rovirosa orquestó un esquema para sobornar a funcionarios mexicanos y beneficiar a sus empresas”, señaló el fiscal interino Matthew R. Galeotti, quien afirmó que este tipo de prácticas “socava la competencia justa”.

El FBI, que participó en la investigación, subrayó que el empresario creía estar protegido por su residencia en Houston. “Pensó que podía evadir las consecuencias de sus actos, pero hoy perdió su estilo de vida lujoso y su libertad”, dijo Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina en Houston.

Por su parte, la Oficina del Inspector General de la FDIC enfatizó que la condena responsabiliza al empresario por su rol en una red de corrupción que involucró a funcionarios de la petrolera mexicana.

Un co-conspirador prófugo

Las autoridades estadounidenses señalaron que Mario Alberto Ávila Lizárraga, también ciudadano mexicano y residente permanente en Texas, participó en el esquema y permanece prófugo.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la oficina del Inspector General de la FDIC. La sentencia de Rovirosa será determinada por un juez federal, con un máximo de quince años de prisión posibles según las directrices federales.