Buques de la Semar arriban a Venezuela con 388 toneladas de ayuda humanitaria

Los buques ARM "Isla Holbox" (BAL-02) y ARM "Huasteco" (AMP-01) llegaron este lunes a Venezuela con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria tras las grandes afectaciones por los dos terremotos de magnitud superior a 7 ocurridos el 24 de junio.

La Secretaría de Marina confirmó en un comunicado que tras ocho días de navegación a través del mar Caribe, las embarcaciones concluyeron su travesía desde el puerto de Veracruz hasta la Guaira.

Los buques recorrieron aproximadamente 1,969 millas náuticas, equivalentes a más de 3,600 kilómetros, trasladando un total de 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, con alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir 1,000 litros de agua purificada por hora cada una.

Además, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México participarán en las labores de desembarque e instalación de capacidades para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas, informó la dependencia.

Cabe recordar que el pasado miércoles 24 de junio, dos fuertes movimientos telúricos, uno de magnitud 7.2 y pocos minutos después, otro de 7.5, sacudieron territorio venezolano y han dejado un saldo, hasta el momento, de 4,561 fallecidos, según cifras difundidas este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos en los sismos es de 16,740, mientras que 17,907 personas permanecen sin hogar.

El gobierno venezolano no ha entregado cifras de personas que aún continúan desaparecidas.

Según el reporte, en el país continúan desplegados 2,471 rescatistas internacionales y 30,692 voluntarios.

(Con información de Reuters).