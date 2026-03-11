Colombia y Venezuela acuerdan reactivar operación del gasoducto Antonio Ricaurte

Colombia y Venezuela acordaron reactivar la cooperación energética entre los dos países ⁠con la sustitución de la tubería faltante de un gasoducto binacional a través del que Bogotá busca iniciar la importación de gas desde el vecino país, informó el ⁠miércoles el Ministerio de Minas y ⁠Energía.

En un encuentro en el que participaron los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, la Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia y PDVSA de Venezuela, se estableció una hoja de ruta para restablecer la operación del gasoducto Antonio Ricaurte.

El acuerdo se anunció a dos días del encuentro que sostendrán el viernes los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar las relaciones entre los dos países en sectores como el comercio y la seguridad. Colombia reactivó una licencia ambiental interrumpida en 2019 y que es indispensable para la reposición del tramo de la tubería que fue desmantelado en su territorio y que realizará PDVSA, precisó un comunicado del Ministerio de Minas y Energía.

"El Gobierno tiene la voluntad política de restablecer la cooperación energética con Venezuela y avanzar en soluciones que fortalezcan el abastecimiento de gas para el país", dijo en un comunicado el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma.

"Estamos trabajando de manera articulada con el sector ambiental y las autoridades técnicas para reactivar la licencia y permitir la sustitución del tramo de tubería que ⁠nos permita traer la molécula de gas desde ⁠Venezuela", explicó.

El Gobierno de Colombia ⁠considera la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte como una de las opciones para reforzar el suministro de ⁠gas en los próximos años, en medio del aumento de la demanda energética del país.

El gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 y tiene una longitud de 225 kilómetros entre ambos países. Su primera fase buscaba llevar gas desde La Guajira, en Colombia, hasta el Lago Maracaibo, en Venezuela. La operación se interrumpió en 2019, antes de activarse la segunda fase para transportar la molécula desde Venezuela a Colombia.

La infraestructura tiene ⁠una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas y tuvo una inversión de 230 millones de dólares aportados por Venezuela, según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.