El "viaje invisible" que define a las marcasganadoras

En el mundo de los negocios solemos hablar de estrategias, inversiones, productos o campañas de marketing. Pero en realidad, todo lo que hace una empresa termina convergiendo en un solo punto: la experiencia que vive el cliente. Esa experiencia no ocurre en un instante aislado. Ocurre a lo largo de un recorrido, un proceso, un viaje. A ese recorrido se le conoce como “Customer Journey”.

El concepto es sencillo, pero profundamente poderoso. Todo lo que piensa, busca y hace un cliente puede analizarse y describirse como un viaje. Un trayecto que inicia cuando aparece una necesidad y termina mucho después de que se realizó la compra.

Pensemos en un ejemplo cotidiano, algo tan simple como tener sed. Primero aparece la necesidad. El cuerpo pide hidratación. Después comienza la etapa de exploración: ¿qué opciones hay para tomar?, ¿agua, refresco, café, jugo o una bebida energética? Dependiendo del contexto, el consumidor empieza a evaluar alternativas.

Luego llega el momento de la decisión. El cliente decide qué quiere consumir. Tal vez entra a una tienda de conveniencia, tal vez pasa al supermercado, o quizá abre una app y pide la bebida a domicilio. Finalmente ocurre la acción: la compra. El consumidor paga, recibe su bebida y la disfruta.

Muchos negocios creen que el viaje del cliente termina en ese momento. Pero en realidad ahí es donde empieza una de las etapas más importantes del Customer Journey. Después de la compra vienen momentos clave que muchas empresas subestiman. ¿La experiencia fue buena?, ¿el producto cumplió con las expectativas?, ¿la marca logra que el consumidor regrese?, ¿existe un canal para escuchar su retroalimentación?

En un mundo hiperconectado, el cliente también puede compartir su experiencia con otras personas. Puede recomendar el producto a sus amigos, hablar de él en redes sociales o, por el contrario, advertir a otros sobre una mala experiencia. El viaje del cliente no termina en la transacción; continúa en la relación.

Por eso las empresas más exitosas entienden que su presencia debe existir a lo largo de todo ese recorrido. Cada momento donde el cliente interactúa con la marca se conoce como un “punto de contacto”, o “touch point”. Un punto de contacto puede ser un anuncio que el consumidor ve en redes sociales, la experiencia dentro de una tienda, la facilidad para navegar en una aplicación móvil o el servicio al cliente cuando surge un problema. Cada uno de estos momentos representa una oportunidad para que la marca gane la preferencia del consumidor.

Pero también existe el otro lado de la moneda. En cada punto de contacto puede aparecer fricción. Las cosas no siempre salen perfectas y cuando eso sucede aparecen los llamados “puntos de dolor”, o “pain points”. Los puntos de dolor son aquellos momentos donde la experiencia se rompe.

Puede ser que el cliente no encuentre el producto que busca, que no haya el tamaño adecuado o que el proceso de pago sea lento. Tal vez la tarjeta no pase, haya demasiado tráfico para llegar a la tienda o simplemente no haya dónde estacionarse. Son situaciones que parecen pequeñas, pero que en la mente del consumidor pueden ser decisivas. En cualquiera de esos momentos una empresa puede perder a su cliente.

Cada interacción dentro del Customer Journey genera una emoción, y las emociones son las que realmente definen la relación entre una marca y sus consumidores. Una experiencia positiva puede generar confianza, satisfacción o incluso alegría. Un buen servicio puede provocar sorpresa y fidelidad. Pero una mala experiencia puede generar frustración, enojo o desconfianza, y esas emociones negativas son difíciles de borrar.

Por eso hoy muchas empresas dedican tiempo y recursos a mapear el Customer Journey de sus clientes. Analizan cada paso del recorrido para identificar dónde están los puntos de contacto y dónde pueden existir puntos de dolor. El objetivo es simple: eliminar fricciones y crear experiencias memorables.

Lo interesante es que este concepto no pertenece únicamente al retail. No es exclusivo de supermercados, tiendas o restaurantes. Cualquier industria tiene clientes, y cada cliente vive un viaje. Un hospital tiene el viaje del paciente, un banco tiene el viaje del usuario financiero, una aerolínea tiene el viaje del pasajero y una universidad tiene el viaje del estudiante.

En todos los casos el principio es el mismo: entender cómo piensa, siente y actúa el cliente a lo largo de su relación con la empresa. Diseñar un Customer Journey no es un ejercicio teórico ni un documento bonito para una presentación. Es entender el comportamiento real del consumidor, ponerse en sus zapatos, identificar qué momentos importan más y construir experiencias que hagan que el cliente quiera regresar.

Porque al final del día, las marcas no compiten únicamente por precio o por producto. Compiten por preferencia, y la preferencia se gana a lo largo de todo el viaje del cliente.

Esto es Más Allá del Éxito. ¡Nos leemos pronto!