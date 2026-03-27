Bedolla y Berdegué arrancan entrega de fertilizantes gratuitos a productores michoacanos

Con este apoyo se benefician 90 mil productores para cubrir cerca de 140 mil hectáreas de cultivos.

Maravatío, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla junto con Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, dieron arranque al Programa Fertilizantes para el Bienestar 2026, el cual se entregará este año de manera gratuita a 90 mil productores de todo el estado para cubrir cerca de 140 mil hectáreas de cultivos de maíz, frijol, caña, arroz, limón y berries, entre otros.

El mandatario detalló que este apoyo se entrega a tiempo para el presente ciclo agrícola, mismo que contempla la distribución de más de 252 mil toneladas de fertilizante con una inversión de 560 millones de pesos para el fortalecimiento del campo.

Ramírez Bedolla detalló que el apoyo del Gobierno federal, permite que subsista la producción de maíz blanco y especies nativas, por lo que agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la entidad.

Resaltó que este programa de fertilizantes es de gran relevancia, ya que Michoacán es el estado con mayor valor agregado del país, derivado de que uno de cada tres dólares que se exportan, corresponden a productos michoacanos.

Mientras que Berdegué Sacristán explicó que estos apoyos se brindan en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno federal en coordinación con la administración estatal.

Foto: Gobierno de Michoacán

Puntualizó que en 2025, la Sader federal, invirtió 2 mil 879 millones de pesos en los programas federales en Michoacán, dando así un impulso a la producción de la entidad.

Asistieron al evento Raúl Paulín Hernández, titular de la Unidad del Bienestar para el Campo; Jaqueline Avilés Osorio, diputada local del Distrito 3; Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Desarrollo Rural estatal; Mario Pérez Flores, presidente municipal de Maravatío, así como productores de la región Oriente.