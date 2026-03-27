EU espera mantener una reunión con Irán esta semana: enviado especial de Trump

Estados Unidos espera mantener una reunión esta semana con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, dijo este viernes el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff.

"Creemos que habrá reuniones esta semana, sin duda tenemos esa esperanza", dijo Witkoff en un foro empresarial en Miami cuando se le preguntó sobre las negociaciones con Irán.

"Tenemos sobre la mesa un plan de 15 puntos. Esperamos que los iraníes respondan. Eso podría resolverlo todo", añadió.

Donald Trump debe hablar en ese mismo acto más tarde el viernes.