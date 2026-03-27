¿Viajas en Semana Santa? Lluvias, viento y calor de hasta 45 grados marcarán sábado y domingo

Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y miles de personas comenzando a salir de viaje, el clima en México estará marcado por el frente frío número 42 que traerá lluvias, viento y descenso de temperatura en varias regiones, mientras que el ambiente caluroso se mantendrá en buena parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se desplazará entre viernes y sábado sobre el norte y noreste, provocando chubascos, lluvias fuertes y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Clima sábado 28 de marzo

Para el sábado 28 de marzo, el frente frío continuará su avance y mantendrá condiciones inestables, principalmente en el oriente y sureste del país.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que otras entidades del centro y sur registrarán chubascos.

Además, la masa de aire frío asociada favorecerá un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de “Norte” con rachas intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante la madrugada del domingo, persistirán condiciones frías con heladas en zonas serranas de varios estados, incluido el Valle de México.

Clima domingo 29 de marzo

Aunque el frente frío dejará de afectar directamente al país, sus efectos se mantendrán. Para el domingo 29 de marzo, una vaguada en altura y la entrada de humedad incrementarán la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio.

Se pronostican lluvias fuertes en estados del norte como Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como chubascos en el centro, incluyendo la Ciudad de México.

También continuarán los vientos fuertes en distintas regiones, con rachas que podrían generar tolvaneras o afectaciones menores.

Calor seguirá presente en varias regiones

A pesar del ingreso de aire frío, el ambiente caluroso no desaparecerá. Una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas altas en gran parte del país, especialmente en el occidente y sur.

Durante el fin de semana se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y otras entidades, mientras que en amplias regiones se mantendrán valores de 35 a 40 grados.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo e incluso provocar encharcamientos o deslaves, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles o anuncios.

Por ello, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se prevén precipitaciones intensas y vientos fuertes.