De la reforma constitucional a la operación diaria: el reto empresarial ante la jornada de 40 horas

Paso histórico en la legislación laboral al publicar en el Diario Oficial la reforma que permitirá reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales en México. El cambio se implementará de forma progresiva entre 2027 y 2030, bajando dos horas por año. Para las empresas, el desafío estará en reorganizar turnos, controlar horas extra y mantener registros confiables de la jornada laboral.

La reforma será fiscalizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que podrá realizar inspecciones y aplicar multas de hasta 565.000 pesos mexicanos en caso de incumplimiento.

En este contexto de transformación laboral, Marcelo Lara, Country Manager de Workera en México, destaca la importancia de que las empresas no esperen a último momento para modernizar sus prácticas de gestión de asistencia.

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“Una reforma de esta magnitud redefine la forma en que las organizaciones administran y documentan el tiempo laboral. Anticiparse con un sistema digital de registro de asistencia permite garantizar el cumplimiento legal, resguardar la trazabilidad de la información y estar preparados para futuras inspecciones laborales”, explica Lara.

Workera ofrece soluciones completas de reloj checador físico y software de registro de asistencia digital que integran funciones de trazabilidad y se adhieren a la normativa de la ley federal del trabajo (ayudando a la organización a cumplir con la jornada y a demostrar ese cumplimiento). Según la empresa, contar con tecnología confiable reduce riesgos administrativos y fortalece la transparencia interna.

La reforma constitucional que consagra la jornada de 40 horas no sólo introduce cambios en el cómputo del tiempo laboral (registrando entrada y salida), sino que también obliga a las empresas a estar listas para documentar electrónicamente dichas horas ante cualquier fiscalización del STPS, consolidando la digitalización como herramienta estratégica para la gestión laboral en México.

Según la empresa, anticiparse a la normativa y asegurar cumplimiento legal mediante tecnología certificada y confiable no es opcional, sino una ventaja competitiva en un entorno donde la regulación laboral está evolucionando rápidamente.

La publicación de la reforma constitucional que establece la jornada laboral máxima de 40 horas semanales abre una nueva etapa para el entorno empresarial mexicano. Aunque su implementación será gradual entre 2027 y 2030, el impacto en la organización interna de las compañías comienza desde ahora.

La reducción progresiva de la jornada obligará a revisar esquemas de turnos, distribución de cargas laborales, presupuestos de horas extraordinarias y modelos de productividad. Sin embargo, uno de los aspectos menos visibles, pero más relevantes, será la correcta administración y acreditación del tiempo trabajado.

En este nuevo escenario, la trazabilidad de la información laboral se convierte en un elemento central de cumplimiento.

Marcelo Lara, Country Manager de Workera en México, señala que la adaptación no debe limitarse a ajustes contractuales.

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“La reducción de la jornada implica mayor precisión en el registro y control del tiempo laborado. Las empresas deberán demostrar cumplimiento de forma clara y documentado. Contar con un sistema digital certificado permite ordenar la operación y reducir contingencias”, afirma.

Workera, empresa experta en control de asistencia, con más de 22 años de experiencia en Latam, ofrece en México soluciones de reloj checador, aplicaciones y software de registro digital, diseñadas para facilitar el control conforme a los estándares normativos vigentes. Sus plataformas permiten consolidar información en tiempo real, generar reportes automáticos y asegurar respaldo digital ante eventuales revisiones.

El avance hacia la jornada de 40 horas no solo modifica el marco constitucional; introduce mayores exigencias en la gestión interna de las organizaciones. En particular, en sectores con turnos rotativos, esquemas híbridos o alta rotación de personal, la correcta administración del tiempo será determinante para evitar conflictos laborales.

En un entorno regulatorio en evolución, la digitalización del registro de asistencia se posiciona como una herramienta de gestión y cumplimiento. Para el sector empresarial, el desafío será transformar el cambio normativo en una transición operativa ordenada y sostenible.

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