Estadio Ciudad de México corre contrarreloj para su reapertura antes del Mundial 2026

Los obreros ⁠están martillando, las grúas se balancean y los asientos se atornillan en su lugar, ⁠pero el tiempo apremia. El famoso estadio Azteca de la Ciudad de México, rebautizado como Estadio Banorte, se encuentra en una carrera contrarreloj para estar listo para su gran reapertura el sábado.

Imágenes grabadas con drones ⁠mostraron a los operarios instalando asientos y colocando ⁠el nuevo nombre del estadio en la fachada, con grúas que se alzaban imponentes a 48 horas de la apertura de las puertas para un partido amistoso de gran relevancia entre las selecciones de México y Portugal.

Para los residentes, el ritmo vertiginoso de las obras no ha contribuido a inspirar confianza.

"Sé que están trabajando prácticamente los siete días de la semana, las 24 horas del día, intentando terminarlo. Pero por lo que he oído, les está resultando muy complicado finalizarlo", declaró a Reuters Emilio Castrejón, residente de la zona.

El estadio albergará cinco partidos de la Copa Mundial de este año, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, y la ceremonia de inauguración el 11 de junio.

Además, se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo, tras haberlo hecho también en 1970 y 1986.

Muchas renovaciones

Las obras de renovación han incluido nuevos asientos, vestuarios modernizados, mejor iluminación, infraestructura digital optimizada y un puente peatonal reconstruido que conecta la estación del tren ligero y la terminal de autobuses en el barrio circundante de Huipulco.

Las carreteras y aceras de la zona también han sido repavimentadas y modernizadas.

El proyecto ha sufrido retrasos desde el principio.

"Comprendo el enfado de los vecinos. Lo que no me gusta es que se haya hecho con tanta prisa, sabían desde hacía tiempo que algunos partidos del Mundial se celebrarían ⁠aquí, y había tiempo de sobra para organizarlo", dijo Elizabeth ⁠Herrera, una residente de la zona.

Sin embargo, no ⁠todos están desanimados. Ana Domínguez dijo que la transformación general de la zona le daba esperanza.

"Me da más seguridad. ⁠Las renovaciones son difíciles, incluso en nuestras casas una renovación es complicada, pero al final, se nota el cambio. Quería sentarme aquí en el jardín para visualizarlo, esta era una zona por la que no se podía caminar con tranquilidad, no solo por las drogas, sino también por los puestos callejeros", dijo.

El estadio ha superado las pruebas finales de audio y vídeo en presencia de las autoridades futbolísticas, un hito clave que confirma su preparación.

El partido del sábado contra Portugal será la prueba de fuego definitiva. Una pancarta colgada cerca ⁠del estadio decía: "La pelota regresa a casa", el slogan que la Ciudad de México ha implementado para el Mundial.

Por ahora, queda por ver si la casa está realmente lista.