Ejército despliega especialistas y binomios caninos para rescatar a 4 mineros atrapados en Sinaloa

Militares ⁠mexicanos ⁠se sumaron el viernes a las tareas para rescatar a cuatro mineros que quedaron atrapados en una mina del ⁠estado Sinaloa, tras el derrumbe registrado el 25 de marzo, ⁠indicó la Secretaría ⁠de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de una publicación en su cuenta de X, la Sedena informó que un contingente de 38 efectivos élite del Batallón de Atención a Emergencias arribó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán a bordo de una aeronave de transporte pesado C27J Spartan.

Señaló que este grupo está integrado por especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, cuya misión inmediata es descender a la zona del siniestro en el municipio de El Rosario.

Con esta llegada, suman ya 98 elementos militares trabajando en el sitio, quienes coordinan esfuerzos con Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado y cuerpos de Seguridad Pública.

La Secretaría destacó que "para las acciones a realizar el personal especializado del Batallón de Atención a Emergencias dispone de: 4 binomios canófilos, botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radiocomunicación, material para el corte de estructuras, generadores de energía, entre otro material especializado para trabajos de búsqueda y rescate".

Agregó que con estas acciones el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendan su compromiso permanente, en actividades de auxilio a las personas afectadas por desastres de origen natural o antropogénico.