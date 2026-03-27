Petrolera estatal venezolana PDVSA atiende dos derrames cerca de la refinería Cardón

La petrolera ⁠estatal venezolana PDVSA desplegó equipos para atender dos derrames cerca ⁠de su refinería Cardón, en el norte del país, según fuentes y documentos vistos por Reuters, luego de que se iniciaran fugas en oleoductos a ⁠principios de la semana y ⁠pescadores locales reportaran la presencia de petróleo en el Golfete de Coro.

La primera fuga se produjo la noche del miércoles en Tiguadare, municipio de Carirubana, cerca del complejo de la refinería Cardón en Punta Cardón, según un documento de PDVSA. La filtración provocó un derrame "moderado" del oleoducto LOL, que está siendo controlado por un equipo de contención, agregó el documento, solicitando la suspensión del bombeo para evitar mayores daños ambientales.

La segunda fuga se reportó en el municipio de Miranda, al otro lado del Golfete de Coro, frente a Cardón, la mañana del jueves. También causó daños "moderados" y provino del oleoducto LOL, según un segundo documento.

PDVSA no respondió a la solicitud de comentarios y se desconoce la magnitud de cada derrame.

El oleoducto es una línea que surte de crudo a la refinería Cardón desde el petrolero estado Zulia. Una fuente dijo que la refinería puede recibir crudo por barco o ⁠por su vecina Amuay.

La deteriorada infraestructura ⁠petrolera del país es señalada con ⁠frecuencia por las comunidades y los ambientalistas como la causa de los graves ⁠daños a la naturaleza, así como a industrias como la pesquera.

Grupos de pescadores locales afirmaron estar en contacto con la empresa respecto a los derrames y compartieron con Reuters fotos y videos que mostraban crudo negro burbujeando de un oleoducto, metros de crudo derramado en el suelo alrededor de la infraestructura y petróleo en la superficie del agua. Reuters no ⁠pudo verificar la autenticidad de las imágenes.

En el golfete conviven más de 10 comunidades de pescadores artesanales, y también es el aposento de aves migratorias y de un diverso ecosistema.