BMV retrocede, pero registra su primera semana de ganancias desde el inicio de la guerra contra Irán

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales cayeron por segunda jornada consecutiva pero consiguieron su primer avance semanal desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, descendió 0.56% a 66,685.76 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.59% hasta 1,328.73 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la aseguradora Quálitas, con 4.15% menos a 166.03 pesos, seguida por las mineras Grupo México, con 3.46% a 181 pesos, y Peñoles, que cayó 3.22% a 748.70 pesos.

"El tablero de rendimientos por empresa muestra una clara división entre los sectores castigados por la volatilidad de los commodities y aquellos que se benefician de la resiliencia del consumo interno", dijo Laura Torres, directora de inversión de la gestora IMB Capital Quants.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer extender hasta el 6 de abril el aplazamiento de ataques contra infraestructura energética de Irán, pero este anuncio no calmó a los mercados y los precios del petroleo subían, mientras que las acciones cayeron.

Las bolsas en México cayeron por segundo día, siguiendo sus pares del exterior. Sin embargo, luego de subir en las tres primeras jornadas de la semana, anotaron una primera jornada de avances desde el inicio de la guerra. El S&P/BMV IPC recupero cerca de 4 por ciento.