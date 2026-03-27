México vs Portugal en CDMX: Guía completa para llegar, qué llevar y evitar contratiempos en el Estadio Banorte

La Ciudad de México implementará un operativo especial de movilidad y seguridad para el partido entre México y Portugal este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte. El encuentro, que forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, tendrá restricciones inéditas como el cierre del acceso vehicular al público, por lo que los asistentes deberán planear con anticipación cómo llegar y qué llevar.

Uno de los cambios más importantes es que el público en general no tendrá acceso en automóvil al estadio. El estacionamiento permanecerá cerrado y solo podrá ser utilizado de manera limitada por personas acreditadas, como palcohabientes, personal operativo e invitados especiales.

Los aficionados deberán considerar otras alternativas, ya que incluso los taxis y aplicaciones de transporte no podrán ingresar directamente al recinto, sino únicamente a zonas cercanas previamente definidas. Esto implica que todos los asistentes deberán llegar caminando en el último tramo.

Cómo llegar al Estadio Banorte sin auto

Para facilitar la llegada, el gobierno de la ciudad habilitó varias opciones de transporte. El Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús y el Tren Ligero de la Ciudad de México serán los principales medios para acercarse a la zona.

Además, se ofrecerá servicio gratuito de transporte público como RTP y Trolebús, con el objetivo de reducir la carga vehicular.

Como complemento, se implementará el sistema “Park & Ride”, que permitirá dejar el automóvil en estacionamientos remotos y trasladarse al estadio en transporte oficial. Este servicio comenzará a operar cuatro horas antes del partido y funcionará también para el regreso.

Puntos de salida:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Otra opción será el servicio “Ride”, con autobuses que saldrán de puntos estratégicos de la ciudad y tendrán salidas continuas, conectando con estaciones de transporte público y acercando a los aficionados a zonas de acceso peatonal.

Salidas desde:

Estadio Olímpico Universitario

Polanco

Chapultepec

Bellas Artes

Paseo de la Reforma

Hidalgo

Izazaga

Taxis y apps: zonas autorizadas

Los servicios de taxi y plataformas digitales no podrán llegar hasta el estadio. Las zonas autorizadas para ascenso y descenso estarán ubicadas en vialidades como Viaducto Tlalpan, Paseo Acoxpa y calles aledañas.

Desde esos puntos, los asistentes deberán caminar hacia los accesos, en trayectos que pueden tomar entre 10 y 30 minutos.

Acceso peatonal: rutas hacia el estadio

El último tramo para ingresar al estadio será completamente a pie. Las autoridades habilitarán distintas rutas peatonales y filtros de seguridad, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar retrasos.

El acceso estará permitido únicamente a personas con boleto o residentes de la zona que acrediten domicilio.

Rutas habilitadas:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan

Tiempo estimado de caminata: Entre 10 y 30 minutos, dependiendo del punto de llegada

Qué puedes llevar al Estadio Banorte

Las autoridades realizarán revisiones en todos los accesos. Estos son los objetos permitidos:

Boleto válido (físico o digital)

Cámara personal (no profesional)

Lentes, gorra o sombrero

Protector solar

Artículos de higiene personal

Bolsas pequeñas y transparentes

Banderas pequeñas sin asta

Carteles sin estructuras rígidas

Medicamentos con receta

Artículos médicos

Alimentos para bebé

Qué está prohibido ingresar

Para evitar riesgos, no se permitirá el acceso con:

Carteles o mantas con mensajes ofensivos o discriminatorios

Palos, tubos, astas o bastones para celular

Botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos

Bebidas alcohólicas

Objetos para formar mosaicos sin autorización

Armas o objetos punzocortantes

Pirotecnia o sustancias peligrosas

Banderas monumentales

Drogas o sustancias ilegales

Animales de compañía (excepto de asistencia)

Recomendaciones para el día del partido

Llega con anticipación

Usa ropa y calzado cómodo

Define un punto de reunión con tus acompañantes

Evita mochilas y objetos innecesarios

Respeta las indicaciones del personal de seguridad

No te subas a estructuras del estadio

Evita aglomeraciones al salir

Verifica tus pertenencias antes de retirarte

Un ensayo rumbo al Mundial 2026

Este operativo forma parte de las pruebas logísticas que la Ciudad de México implementa de cara a la Copa del Mundo 2026. El objetivo es evaluar la movilidad, seguridad y acceso en eventos de alta demanda.

Para los aficionados, esto implica una nueva dinámica: dejar el auto en casa y apostar por transporte público y rutas organizadas para disfrutar del partido sin contratiempos.