Semana Santa 2026 en CDMX: Así será el mega operativo de seguridad y vialidades

Con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de habitantes y turistas durante el periodo vacacional, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha este viernes el operativo "Semana Santa Segura 2026". El dispositivo, que estará vigente del 27 de marzo al 12 de abril, contará con más de 10,800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján encabezaron el banderazo de salida del operativo.

Las autoridades confirmaron que se trabajará en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía capitalina y las 16 alcaldías.

El secretario Pablo Vázquez detalló que los más de 10,800 policías estarán respaldados por una robusta infraestructura operativa:

742 vehículos

15 motocicletas

5 grúas

10 ambulancias

10 motoambulancias

Además, habrá vigilancia aérea a través de sobrevuelos permanentes de un helicóptero de los Cóndores.

La vigilancia se intensificará en accesos carreteros, centros turísticos, recintos religiosos, zonas comerciales y en toda la red del sistema de transporte público, indicó el secretario. Agregó que, a su vez, se mantendrá un dispositivo especial en mercados de alta demanda estacional, como "La Nueva Viga".

Prevención y atención turística

Para evitar incidentes viales, el funcionario anunció el reforzamiento del programa Conduce Sin Alcohol (Alcoholímetro), el cual operará en puntos estratégicos de la capital de forma permanente.

Por su parte, la Policía Turística desplegará personal en hoteles, museos y corredores gastronómicos para brindar orientación y protección a los visitantes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la ciudad está lista para recibir a más de medio millón de visitantes: "El mensaje que le damos a la ciudadanía es de paz y seguridad. Queremos que las tradiciones de estas fechas se lleven a cabo en total tranquilidad", afirmó la mandataria.

Fiscalía de la CDMX trabajará las 24 horas

Por su parte, la Fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que la institución mantendrá todas sus agencias abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender denuncias y brindar apoyo inmediato a las víctimas de cualquier posible ilícito durante esta temporada.

Con este despliegue, el Gobierno capitalino busca que la actividad económica y cultural de la Semana Santa transcurra con orden, consolidando a la Ciudad de México como un destino seguro para el turismo nacional e internacional.