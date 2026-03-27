Rendimientos en EU suben por la incertidumbre sobre la guerra y los altos precios de la energía

Los ⁠rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el viernes debido a la persistente incertidumbre por la guerra en Irán y los altos precios de la energía.

El retorno ⁠de las notas a 10 años ⁠ganó 2.8 puntos básicos, al 4.444%, tras haber subido a 4.482%, un máximo desde julio. El rendimiento a 30 años también subió el viernes y en un momento dado rozó el 5%. Finalmente, se situaron en el 4.985%, con un alza de 4.9 puntos básicos.

La caída de los bonos del Tesoro ocurre en un contexto en el que los precios de la energía se mantienen altos, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump prorrogó el jueves la suspensión de los ataques contra la infraestructura energética de Irán.

El estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro energético mundial, ha permanecido cerrado durante toda la guerra. Los mercados de opciones han apostado a que el crudo Brent alcanzará un máximo histórico de más de 150 dólares por barril a finales de abril.

Los elevados precios del petróleo han suscitado preocupación por una inflación persistente, y los futuros de tasas de interés en Estados Unidos comienzan a reflejar la posibilidad de una subida de los tipos más adelante en el año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, ⁠un indicador clave de las expectativas sobre los ⁠tasas de interés de la Reserva ⁠Federal, llegaron a subir al 4.027%, su nivel más alto desde junio, pero luego cotizaban con ⁠una baja de 6.6 puntos básicos a 3.918%.

"La persistente amenaza de la inflación es lo que preocupa a los inversores", dijo Sean Simko, jefe de gestión de carteras de renta fija en SEI Investments. "Cuanto más se prolongue el conflicto con Irán, mayor será la probabilidad de un aumento de la inflación y la expectativa de mayores rendimientos", agregó.

Una parte muy observada de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense, que ⁠mide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 52.4 puntos básicos.