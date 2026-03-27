Wall Street retrocede con fuerza; los índices cierran su quinta semana consecutiva con pérdidas

Los tres principales índices de Wall Street registraron otra sesión de liquidación este viernes. Las acciones cayeron mientras los inversionistas se refugiaban en el dólar, en medio de dudas sobre la posibilidad de un alto al fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.73% a 45,166.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.67% a 6,368.85 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió 2.15% a 20,948.36 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer extender hasta el 6 de abril el aplazamiento de ataques contra infraestructura energética de Irán, pero este anuncio no calmó a los inversionistas. La guerra cumplió un mes y hay pocas expectativas de tregua.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos en Irán sin el uso de tropas terrestres y esperaba que la operación concluya en semanas, mientras que Irán afirmó que buscar una tregua mientras siguen los ataques era intolerable.

El índice de volatilidad del CBOE, considerado la medida del miedo en Wall Street, alcanzó su nivel más alto desde el 9 de marzo. Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cayeron y consumo discrecional (-3.05%) encabezó los retrocesos. El de energía (+1.87%) fue el mejor.

Las acciones de ⁠gran capitalización fueron las que más lastraron al S&P 500. El gigante de la inteligencia artificial Nvidia (-2.23%), Microsoft (-2.51%), Tesla (-2.76%), de Elon Musk, Meta Platforms (-3.99%), y Amazon.com (-3.97%) retrocedieron con fuerza.

En los desempeños semanales, las referencias ligaron cinco semanas en caída. El Dow Jones perdió casi 1%, mientras que el S&P 500 descendió 2.12%, y el Nasdaq cedió 3.23%. El Rusell 2000 de mediana y baja capitalización registró una pérdida de 2.38 por ciento.