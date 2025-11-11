Avanza coordinación entre Gobierno estatal y federal para rehabilitar escuelas

Fortalecen acciones conjuntas para garantizar espacios educativos seguros y funcionales en la Huasteca.

En seguimiento a las acciones prioritarias del Gobierno del Estado, orientadas a reparar los daños ocasionados por las lluvias en la Huasteca, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) sostuvo una segunda mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Durante el encuentro se revisaron los avances de los diagnósticos realizados en los planteles afectados, con el propósito de garantizar espacios seguros, dignos y funcionales para alumnas, alumnos y personal docente. También se definieron las próximas etapas de colaboración entre ambos y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), fortaleciendo el compromiso sin límites con el bienestar de la comunidad educativa huasteca.

Esta coordinación permanente entre los tres niveles de Gobierno responde a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes potosinos, especialmente en las zonas más afectadas por la contingencia.