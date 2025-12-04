Sin atención, 57,000 migrantes

Un análisis de las agencias de Naciones Unidas para refugiados y las migraciones indicó que más de 153,000 personas en México requieren asistencia humanitaria por su situación de movilidad, mientras que solo 96,000 están contempladas para recibir atención directa dentro de los planes operativos del país.

Para México, los sectores con mayor número de personas necesitadas de asistencia humanitaria son: protección, con 93,400 personas; salud: 77,100; integración socioeconómica, 73,700; seguridad alimentaria: 67,800; Violencia basada en género, con 58,900; Trata y tráfico de personas: 51,700; alojamiento temporal, 47,900, mientras que, agua, higiene y saneamiento 31,600.

Además, el documento recalcó que las principales barreras para población migrante y refugiada en México siguen siendo el acceso limitado al empleo formal, servicios financieros, vivienda adecuada y procesos de documentación, lo que “incrementa riesgos de explotación, discriminación y precariedad económica”.

Más asilo

El documento destacó que entre enero y junio de 2025, las solicitudes totales de asilo superaron 45,000, aproximadamente 60% presentadas en Chiapas, y se proyectó que lleguen a 80,000 mil al cierre de 2025.

Se detalló que, aunque México mantiene una tasa de reconocimiento por encima de 60%, los tiempos de espera y el acceso limitado a documentos dejan a miles en situación de vulnerabilidad, particularmente a las familias que se establecen en ciudades fronterizas y del sureste.

Las instancias de la ONU indicaron que buscarán cooperar fortalecer el acceso a procedimientos de asilo.