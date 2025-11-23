Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exedil de Zongolica

Juan Carlos Mezhua, expresidente municipal de Zongolica, Veracruz fue asesinado en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a dicho municipio, confirmaron autoridades.

La Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos del estado de Veracruz, informó que se encuentran en curso las diligencias correspondientes para poder esclarecer los hechos, las cuales las llevan a cabo los fiscales, peritos y policías ministeriales.

Asimismo, derivado de estos hechos, en donde perdiera la vida quien también fuera exdirigente estatal del PRD se inició una carpeta de investigación.

“Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes”, se mencionó desde la página de Mezhua, quien encabezaba un movimiento independiente.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional se manifestó al respecto y sostuvo que el país vive una grave crisis de seguridad: la estrategia de abrazos para los delincuentes y balazos para el pueblo ha enlutado a nuestra nación.