Por la libre, SNAC impulsa agenda laboral y derechos digitales en la revisión del T-MEC

El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programado para este 1 de julio iniciará con previsiones de declaraciones políticas, pero sin acuerdos definitivos de largo alcance en el corto plazo, sobre todo por la falta de avances en las mesas oficiales, afirmó Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), quien ha gestionado de manera directa una agenda de laboral ante el Capitolio, el Comité de Vías y Medios, y los departamentos de Comercio y del Trabajo de Estados Unidos.

En entrevista con El Economista destaca que la iniciativa presentada en Washington por la dirigencia del SNAC busca establecer la formalización del empleo en la región y la fijación de un salario mínimo de alcance regional. Además, el planteamiento central exige modificaciones al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) para transformarlo en un instrumento con reglas idénticas para los tres países firmantes.

En el MLRR propone que cualquier trabajador pueda activar el protocolo de queja y que las autoridades emitan resoluciones y sanciones en un periodo menor a 30 días; no como ocurre ahora, donde sólo los sectores exportadores pueden hacerlo.

El documento entregado a las dependencias estadounidenses incorpora un capítulo enfocado en la gobernanza tecnológica y la regulación de la Inteligencia Artificial en los centros de trabajo.

Esta propuesta de derechos digitales exige la supervisión humana obligatoria sobre los procesos automatizados y la prohibición de la discriminación por medio de algoritmos.

El SNAC demanda el establecimiento de un dividendo tecnológico que obligue a las empresas a la reconversión de puestos o a la capacitación de los empleados afectados por la automatización.

“El proyecto prevé que las corporaciones que sustituyan mano de obra por sistemas de Inteligencia Artificial paguen una indemnización a los trabajadores desplazados”, afirmó.

Cabe destacar que el monitoreo de estos compromisos coincidirá con la renovación del personal en la agregaduría laboral del Departamento del Trabajo de Estados Unidos en territorio mexicano.

Débil participación del gobierno mexicano

Martínez Araiza cuestionó la postura de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y del gobierno mexicano, a quienes acusó de emitir respuestas insuficientes frente a los compromisos del tratado.

La crítica del líder del SNAC señala que los discursos oficiales sobre una “Primavera Laboral” y los avances en la reforma sectorial no corresponden con la realidad de los centros de trabajo ni resuelven la desprotección laboral del sector informal.

Los reportes entregados al Senado de Estados Unidos sustentan que México incurre en un cumplimiento parcial de las normas colectivas, lo que de acuerdo con el sindicato evidencia la inacción del gobierno federal.

La inconformidad aumenta ante la próxima acefalía en la dirección del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuya ratificación en el Senado mexicano demora meses y dejará a la institución sin liderazgo durante la revisión del acuerdo.