Alcalde denuncia persecución en Hidalgo

El alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, denunció que fue interceptado por sujetos desconocidos mientras se dirigía a la comunidad de Corralillos la tarde del viernes 28 de noviembre. El edil relató el incidente a través de un video publicado en sus redes sociales, donde detalló que una camioneta les cerró el paso cuando viajaba acompañado de su chofer y un copiloto.

Según su testimonio, el chofer logró maniobrar de inmediato para evitar un posible ataque y escapar del lugar. “Fuimos interceptados por una camioneta donde se nos cerró; afortunadamente el chofer logró hacer una buena maniobra para poder disuadir y evitar que pudiéramos tener algún percance”, explicó. Añadió que, tras alejarse del vehículo sospechoso, solicitaron apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, del estado y del municipio de Apan.

González Quiroz afirmó que ninguno de los ocupantes resultó lesionado y desmintió versiones que apuntaban a un ataque armado contra su camioneta. Informó también que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por la posible comisión de un delito.

Menchaca

Hace unas semanas, el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar dio a conocer que al menos dos presidentes municipales en la entidad le manifestaron preocupación por su seguridad.

El mandatario también afirmó que por motivo de seguridad no revelaría sus nombres ni los municipios a los que pertenecen y que, en ese momento, ninguno de los dos habría solicitado formalmente protección o escoltas.

Apenas el 20 de octubre pasado, Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado en la comunidad de la Estancia. De acuerdo con los hechos, sujetos armados lo atacaron y emprendieron huida.

El caso de Bahena forma parte de los al menos siete presidentes municipales que han sido asesinados en distintos puntos del país en lo que va del año.

El último caso fue el de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado durante el Festival de las Velas.