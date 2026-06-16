Afirma embajador de EU que con Trump se han enviado 313 criminales a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguro que la Unión Americana ha enviado, bajo la administración del presidente Donald Trump a 313 personas buscadas por autoridades mexicanas.

Mediante su cuenta en la red social X, el diplomático informó de la entrega de un presunto delincuente buscado en México por agresión sexual de un menor de edad.

“Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (@USBPChief y @USBPChiefRGV) capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual. Durante la Administración del Presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos.

“Este caso representa un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein. Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”, indicó.

Estas declaraciones contrastan con lo dicho por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien aseguró hace unas semanas que Estados Unidos no había colaborado con las solicitudes de extradición hechas por el gobierno mexicano.

Y es que el 14 de mayo pasado, en su conferencia matutina habitual, la mandataria y funcionarios federales, afirmaron que la Unión Americana ha negado entregar a México a 36 personas solicitadas por la justicia mexicana.

Unos días después, el 19 de mayo, el canciller, Roberto Velasco, detalló que entre 2018 y hasta la fecha de la declaración México había presentado a Estados Unidos un total de 269 solicitudes de extradición; de ellas, 36 fueron rechazadas y 233 permanecen pendientes.

Precisó que 183 corresponden a solicitudes formales y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición.

Indicó además que, de esas 50 solicitudes de detención provisional, en 47 casos el gobierno estadounidense requirió información adicional a las autoridades mexicanas.