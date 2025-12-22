Aeronave de Semar sufre incidente en Texas; se activan protocolos de búsqueda y rescate

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que una de sus aeronaves presentó un incidente la tarde de este lunes, mientras realizaba una misión humanitaria en las inmediaciones de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Semar indicó que la unidad aérea se encontraba cumpliendo una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la asistencia de niños con quemaduras severas.

De acuerdo con lo compartido, el incidente ocurrió durante la aproximación de la aeronave a las inmediaciones de Galveston, Texas.

Tras el reporte del incidente, la institución confirmó la activación de protocolos de búsqueda y rescate y cooperación internacional.

"El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes", indicó la Armada de México en su publicación.

Hasta el momento, la institución no ha precisado el estado de salud de los pasajeros ni las causas técnicas que originaron el suceso.