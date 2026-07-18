¿Cómo nacen los planetas? Científica de la UNAM busca responder el misterio con "arqueología cósmica"

La formación de los planetas puede reconstruirse a partir del estudio del polvo y el gas que rodean a estrellas jóvenes. Con ese objetivo, la investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, Karina Maucó Coronado, desarrolla investigaciones sobre los discos protoplanetarios, estructuras giratorias que contienen los materiales a partir de los cuales surgen nuevos mundos.

La especialista explicó que estos discos generan planetas mediante un proceso similar al de la formación estelar, ya que presentan discontinuidades en la distribución del material que favorecen su concentración y permiten el desarrollo de núcleos densos alrededor de estrellas de baja masa, como el Sol.

Análisis de los ingredientes

Para identificar los componentes químicos presentes en esos discos, el equipo utiliza información obtenida con telescopios como el espacial James Webb (JWST) y el terrestre ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

De acuerdo con Maucó Coronado, el hidrógeno es el elemento predominante, seguido por dióxido de carbono, mientras que los granos de polvo contienen compuestos de carbono, silicio y magnesio, similares a los cuarzos, además de regiones cristalizadas.

La investigadora detalló que emplean la espectroscopía, técnica que consiste en descomponer la luz en distintas frecuencias para identificar las señales características de cada elemento:

"Allí aparecen líneas o bandas que son distintivas de ciertos elementos. Así podemos caracterizar (describir y medir las propiedades fundamentales) qué es lo que tienen el polvo y el gas”; puntualizó que, al estudiar cada banda, forma y picos de emisión, es posible saber hasta la abundancia de los cristales.

Labor interdisciplinaria

La comparación de los datos obtenidos con estudios de laboratorio llevó a la investigadora a describir este trabajo como una especie de "arqueología cósmica". En este proceso participan astrónomos, químicos y astroquímicos, disciplina que, señaló, despertó un interés creciente dentro de la astronomía.

Después, el equipo aplica la interferometría, una técnica de alta precisión que utiliza la superposición de ondas para analizar materiales y distancias: "La interferometría milimétrica implica tomar datos en las longitudes de onda o frecuencias de radio. En las observaciones, las ondas de radio que nos llegan permiten ver el polvo caliente de los discos protoplanetarios. La estrella es una bola de plasma que está muy caliente e irradia el disco", explicó.

Añadió que este método también permite detectar las líneas de gas de monóxido y dióxido de carbono presentes en regiones donde nacen las estrellas.

Muestra para entender la formación planetaria

Maucó Coronado indicó que, mediante ALMA, buscan caracterizar un gran número de discos protoplanetarios para construir una muestra amplia que permita obtener estadísticas sobre sus condiciones físicas y químicas. Con esa información esperan comprender mejor cómo influyen la abundancia de polvo, gas y distintas moléculas en la formación de planetas.

"Estudiamos estos sistemas a gran escala para conocer sus propiedades globales y en detalle, disco a disco, para revelar su estructura y morfología. Hemos descubierto que cada uno es un mundo, con diversas estructuras en el polvo y el gas", subrayó la investigadora.

Mencionó que estos discos son comunes en estrellas en formación con masas de entre 0.1 y tres veces la del Sol, y que su investigación se centra en estrellas muy jóvenes, con una antigüedad máxima de siete millones de años.