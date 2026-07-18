¿Qué artistas tocarán en la clausura del Mundial 2026? Horarios y cartel completo

La final entre España y Argentina no solo definirá al campeón del Mundial 2026. El partido de este domingo estará acompañado por dos espectáculos musicales: una ceremonia de clausura antes del encuentro y un concierto durante el medio tiempo, ambos con figuras internacionales de la música, el cine y las redes sociales.

Post Malone encabezará la ceremonia previa en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, mientras que Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira formarán parte del espectáculo programado para el descanso del partido.

La final comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, pero la programación artística arrancará una hora y media antes.

¿A qué hora comienza la clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura se realizará el domingo 19 de julio a las 11:30 horas.

El espectáculo comenzará 90 minutos antes del España vs. Argentina y servirá como cierre de una competencia que reunió a 48 selecciones y disputó 104 partidos durante cinco semanas y media en México, Estados Unidos y Canadá.

Para quienes asistan al estadio, las puertas abrirán a las 09:00 horas, tiempo de México.

Los horarios principales serán los siguientes:

Apertura de puertas: 09:00 horas, tiempo de México

Ceremonia de clausura: 11:30 horas

Inicio de España vs. Argentina: 13:00 horas

Espectáculo del medio tiempo: aproximadamente a partir de las 13:45 horas

El inicio del concierto del descanso puede variar según el tiempo añadido durante la primera mitad.

¿Quiénes participarán en la ceremonia de clausura?

El cantante estadounidense Post Malone será la figura principal del espectáculo previo al partido. La FIFA adelantó que su presentación combinará música, cultura y futbol antes de que los finalistas salten al terreno de juego.

En la ceremonia también participarán:

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Tom Cruise

Pausini, Scherzinger y Williams interpretan “Desire”, el himno oficial del torneo.

La presencia de Tom Cruise ha generado expectativa debido a que todavía no se ha revelado el número que realizará. El actor protagonizó en 2024 un descenso en rápel durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, como parte del relevo hacia Los Ángeles 2028.

La cantante y actriz Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del comienzo de la final. Christopher Macchio, conocido como “America’s Tenor”, cantará una versión especial de “America the Beautiful”.

Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS estarán en el medio tiempo

Una vez iniciado el partido, el segundo gran espectáculo llegará durante el descanso. La FIFA programó un concierto de aproximadamente 11 minutos inspirado en los tradicionales shows de medio tiempo del Super Bowl.

El cartel estará integrado por:

Madonna

Justin Bieber

BTS

Shakira

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

Un coro de Nueva York

Foto: Reuters

La colombiana Shakira volverá a participar en una Copa del Mundo y cantará “Dai Dai”, tema que interpreta junto con el artista nigeriano Burna Boy y que ha formado parte de la música oficial escuchada durante el torneo.

El espectáculo estará dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y contará con la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

¿Cuánto durará el medio tiempo de la final?

La FIFA aseguró que el descanso no superará los 15 minutos establecidos por el reglamento. De ese tiempo, alrededor de 11 minutos estarán destinados a las actuaciones y los restantes se utilizarán para instalar y retirar el escenario, además de acondicionar el terreno de juego.

La promesa genera dudas debido a que, durante la final del Mundial de Clubes celebrada un año antes en el mismo estadio, el descanso se extendió por más de 24 minutos para permitir un espectáculo similar.

El concierto también buscará recaudar fondos para un programa educativo promovido por la FIFA y Global Citizen, organización cofundada por Chris Martin.

Tras las actuaciones, España y Argentina volverán al campo para disputar la segunda mitad de una final en la que la Roja buscará su segundo campeonato mundial, mientras que la Albiceleste de Lionel Messi intentará defender el título conquistado en Qatar 2022.

¿Hora y dónde ver la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La Ceremonia de Clausura del Mundial 2026 comenzará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), es decir, 90 minutos antes del silbatazo inicial de la final entre España y Argentina. De acuerdo con la FIFA, el espectáculo tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

Horario (México):

Ceremonia de Clausura: 11:30 horas

Final España vs. Argentina: 13:00 horas

Dónde ver la ceremonia en vivo:

TV abierta: Azteca 7 y Canal 5

TV de paga: TUDN

Streaming: ViX Premium y Azteca Deportes (sitio web y aplicación)