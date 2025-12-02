“Con el actual gobierno de Nayarit, terminó el pacto de impunidad”, afirma víctima de despojo

Pide denunciar a notarios corruptos, para que paguen por sus delitos.

Tepic, Nayarit, 2 de diciembre de 2025.- Izarol López Rodríguez es una empresaria nayarita que, junto a su familia, desde el año 2015 fue víctima de fraude y despojo de algunas propiedades en el litoral de Bahía de Banderas, en la zona sur de Nayarit, por medio de personas que se hacían pasar por agentes inmobiliarios como Isaías García Delgado y Salvador Larios Chávez, este último de Colima. Explica que estas personas estaban ligadas al exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia y detalla que por varios años su familia y ella recibieron constantemente amenazas, incluso de muerte. Izarol López señala que en esta trama, presuntamente participaron notarios del estado de Nayarit, como Juan Antonio Echeagaray Becerra.

“Se presenta en nuestra casa Juan Antonio Echeagaray, nosotros en ese momento no sabíamos que él era notario, mi papá lo recibe y le dice que él es Juan Antonio Echeagaray, que tiene una gran amistad con un ex gobernador, que son personas poderosas y que han acordado la entrega de bienes que sabe tenemos en Bahía de Banderas, mi papá en un inicio desconfió de que este señor esté mintiendo, pero corroboramos que decía la verdad porque él nos dice que pasarán dos sucesos en particular: uno, que si no cedemos, se va a perder nuestra documentación del Registro Público de Bucerías y segundo, que si no cedemos la mitad, íbamos a perderlo todo porque iban a fabricarnos una escritura apócrifa y al principio suena burdo que alguien te confiese lo que va a hacer, pero cuando hay un grado de impunidad grande, se sienten protegidos y efectivamente, cuando a la semana fuimos a checar el registro público, se habían desprendido todos los folios de nuestra información en el Registro Público de Bucerías”.

Izarol relata que el recurso de las supuestas ventas de los terrenos pasaron a la empresa denominada Arquitectónica Inmobiliaria S.A de C.V., que de la noche a la mañana contó con más de 250 millones de pesos, detalla que en esta red de corrupción, además de Juan Antonio Echeagaray, también operaba la notaria María de Lourdes Yerena Galeana y el Colegio de Notarios, y los despojos se realizaron en prácticamente todo el estado de Nayarit, afectando a decenas de familias, que, por temor, han decido permanecer calladas.

“Es Compostela, es Bahía de Banderas y es San Blas, pero desafortunadamente también hay bastantes familias del norte, en el norte vemos más casos donde está implicado desafortunadamente el RAN porque esto no es únicamente un tema de registros públicos y desafortunadamente, el caso de los notarios implicados en operaciones con ejidatarios es más complicado porque también están implicados el presidente ejidal, la mesa ejidal, fácilmente podremos ser más de 60 familias las afectadas o inclusive más. Estos notarios tienen en común haber participado en el FIBBA y haber participado en operaciones inmobiliarias contra familias originarias del litoral".

La empresaria nayarita reconoció el trabajo que encabeza el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pues destacó el que a pocos meses del inicio de su gobierno haya implementado la digitalización de trámites y documentos

“Agradecer al gobierno actual de habernos dado una certeza jurídica que inició cuando se digitalizaron los folios, eso fue un primer mensaje contundente para nosotros que nos permitió sentirnos más seguros como sector empresarial”.

Además, mencionó que ella y su familia aplaudieron la destitución de Juan Antonio Echeagaray Becerra como secretario general de la administración de Navarro Quintero, desde el inicio de este gobierno, pues eso les permitió estar tranquilos, pues se acabaron las amenazas para ella y su familia. Con la reciente detención de Echeagaray Becerra, afirmó tener esperanza para que se acabe la impunidad y haya justicia para todas las familias que por años han luchado por ello.

“El segundo mensaje contundente que agradezco al gobernador del estado es haber cesado a Juan Antonio Echeagaray de la Secretaría de Gobierno, porque todas las facultades que tuvo no las pudo ejercer durante este sexenio, aún siendo secretario de gobierno y una vez que entró este gobierno no volvimos a experimentar extorsiones en nuestra casa, ni tampoco amenazas escritas, ahora que lo detienen, nuevamente volvemos a respirar paz, porque sabemos que el tiempo que él esté sujeto a un proceso, es un tiempo que no tendrá libre operación para estar falsificando firmas, para estar extorsionando gente, me siento con un gran mensaje que me da esperanza de que se rompa el pacto de impunidad que había existido durante muchos sexenios”.

El gobierno de Nayarit, que encabeza el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ha reafirmado su compromiso con la legalidad y protección de los actos jurídicos, dotados de la fe pública notarial en la entidad.

En recientes días, han sido detenidos dos notarios públicos en el estado, uno de ellos Echeagaray Becerra, acusados de presunto ejercicio indebido de funciones, falsificación de certificaciones y documentos, registro irregular de inmuebles, fraude por simulación de acto jurídico y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.