Con actividades deportivas, ocupación hotelera en Mazatlán llega a 76% y derrama económica de 96 mdp: Sectur

Con más de 9 mil visitantes, el puerto refuerza su posición como un destino atractivo para eventos y visitantes deportivos.

Mazatlán, Sinaloa, 10 de noviembre de 2025.- Este fin de semana Mazatlán registró una ocupación hotelera del 76 por ciento gracias a diversas competencias deportivas en las que participaron más de 9 mil personas.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó el gran momento que vive el puerto con la realización de eventos deportivos y diversos congresos que benefician enormemente al sector y a la economía local.

"Mazatlán cerrará muy bien el año con la realización de congresos y eventos deportivos, durante estos últimos dos meses estaremos recibiendo a miles de visitantes que disfrutarán además de nuestra exquisita gastronomía y de nuestros hermosos atractivos turísticos", señaló.

Este fin de semana se realizaron en la ciudad la Copa Mazatlán Fut 7 Femenil, el XIII Campeonato Internacional de Karate LPK México, la ⁠Carrera Urbanianos Premier 5 y 10 KM, el Torneo Anual de Golf de El Cid y ⁠L’Etape Mazatlan by Tour de France.

También, se llevaron a cabo actividades del Festival de Metales del Pacífico, que del 4 al 25 de noviembre reúne en el puerto a más de 500 personas de diferentes países. E inició la XVII Conferencia internacional sobre estructura, funciones y aplicaciones de lactoferrina, con la participación de 200 personas de 26 países del 9 al 13 de noviembre.

Estos eventos generaron una derrama económica de 96 millones de pesos.

"Con la Copa Mazatlán, el Torneo Anual de Golf de El Cid y otros eventos que tenemos en el puerto este año, este fin de semana hay una derrama económica de 96 millones de pesos, entre industria de reuniones y eventos deportivos y culturales", puntualizó la funcionaria estatal.