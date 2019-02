El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo para dar resultados en el combate a la corrupción: un Sistema Nacional Anticorrupción, un Congreso con mayoría que le permita hacer los cambios necesarios a la ley, y a un sector empresarial aliado, sostuvo Alejandro Ríos Rippa.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comentó que es preocupante la percepción de corrupción que hay de México, como lo muestran los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

Que México se coloque en el lugar 138 de 180 países, indicó, es una mala noticia para la atracción de inversiones y, por tanto, del mismo desarrollo económico. “Es algo preocupante para el Estado de Derecho, para la transparencia y para la impunidad. Todo eso va en detrimento de la inversión. Muchas empresas que tienen la intención de hacer negocios en México, muchas veces toman como referencia ese índice para saber si invierten o no, porque las empresas obviamente no quieren invertir porque saben que no hay un Estado de Derecho”.

En ese sentido, consideró que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estuvo bajo la sombra de la corrupción, pero además predominó la impunidad.

Pese a que el Sistema Nacional Anticorrupción aún no arroja los resultados esperados, el empresario planteó que se han dado pasos importantes en el combate a la corrupción, pues hoy además del sistema nacional, hay 32 locales, así como una ley general de responsabilidades administrativas que establecen castigos para quienes comenten actos deshonestos. Lo que sigue, dijo, es aplicar la ley.

Asimismo, refirió, que hoy el combate a la corrupción es un tema no sólo en la agenda pública, sino entre la misma sociedad mexicana que no está dispuesta a perdonar a quienes traicionaron su confianza; por ello, expuso, urge que la Fiscalía General de la República comience a sancionar a los deshonestos.

Ríos Rippa reconoció que no hay fórmula ni en México ni en el mundo para eliminar la corrupción, sin embargo, el actual presidente de la República tiene varias herramientas de las que puede echar mano para combatir ese problema.

“El gobierno de López Obrador tiene todo para combatir la corrupción: tiene un presidente que quiere hacer cambios y lo estamos viendo en diferentes temas; vemos que ya hay un fiscal general; tiene un Congreso que puede hacer cualquier modificación a las leyes que se requiera, por ejemplo, en materia de extinción de dominio. Todas esas características ayudan para que un gobierno pueda combatir la corrupción”.

En cuanto al sector empresarial, indicó que desde Coparmex existe el compromiso de contribuir al combate a la corrupción, para lo cual cuentan con el primer manual de ética corporativa con cláusulas anticorrupción que permitan hacer negocios a empresas pequeñas o grandes, pero sin ser corruptas. “El sector empresarial tiene que ser un ejemplo a seguir en el combate a la corrupción”.

Ríos Rippa consideró que al ser la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, se debe trabajar en fortalecer al Comité de Participación Ciudadana (CPC).

En ese sentido, expuso que es una figura nueva, a la que hay que apoyar en la tarea que le corresponde.

“Se tienen que dar más recursos a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana. Tenemos que continuar con el apoyo al CPC, si no ha funcionado, hay que modificar, hay que darle más facultades. El CPC es la presencia ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción”.

