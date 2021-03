La confrontación generada entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno al actuar de la autoridad electoral, podrían generar un clima de polarización política, al tiempo que pone en riesgo el carácter democrático de las elecciones, opinaron exconsejeros electorales.

Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral en 2007, las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que en el INE “están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no”, podrían generar un clima de polarización política, incentivando a que haya un boicot en contra del Instituto, ya sea con bloqueos de instalaciones o un amago a los capacitadores electorales o incluso violencia en algún momento.

Además de que dicha polémica puede ser el inicio del argumento de un fraude electoral, “de tal forma que cualquier candidato de Morena que pierda, podría acusar que fue por culpa del INE y entonces tener muchos conflictos poselectorales después del 6 de junio”, dijo.

El también académico y consultor opinó que sin importar los resultados del proceso electoral, la relación entre el instituto y el mandatario “se va a tensar mucho”, lo cual, incluso, podrían provocar la amenaza de una reforma política después de las elecciones.

“(El presidente) tendría que cumplir con su propio acuerdo de la democracia, que invitó a firmar a los gobernadores hace días. Invitó a que se firmara y ahora él lo está rompiendo (...) Es incongruente, intervencionista, su actitud es antidemocrática y está generando mucho daño al proceso electoral”, lamentó.

Evitar enfrentamientos

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, quien se desempeñó como consejero del Instituto Federal Electoral hasta 2003, consideró que en esto momentos no es deseable una confrontación entre INE con el partido en el poder, Morena, por lo que llamó a los consejeros a pensar en las vías para tratar de reducir los niveles de confrontación y evitar poner en riesgo el carácter democrático de los comicios.

“El INE debería ser cuidadoso para no confrontarse con ningún partido, porque fácilmente puede suponerse o presumirse que se pierde la imparcialidad, eso es lo grave del clima confrontación.

“Pone en riesgo el carácter democrático de las elecciones, y pone en riesgo el proceso electoral (…) En el INE debería haber la madurez y cordura para tener una actitud menos confrontativa, pues hay ciertos rasgos que hacen pensar que la confrontación no sólo la inicia el presidente”, subrayó.

Opinó que en el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y las reglas anunciadas por el INE, este último tienen la razón en harás de respetar la constitución y la democracia.

Sin embargo, dijo que tal vez lo cuestionable sería que dicha decisión la haya tomado en este momento ya que, añadió, la pudo haber adoptado antes del inicio del proceso electoral, es decir antes de septiembre del año pasado.

Mientras que en el caso del retiro de registros a candidatos, es cuestionable, ya que consideró que “se trata de una decisión en donde el INE debió haber hecho una interpretación de estricto derecho” además de que pudo haber hecho razonamientos e interpretar la ley electoral.

Mientras que, Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral hasta abril de 2020, reconoció que el conjunto de decisiones que ha tomado el INE han sido polémicas, aunque obedecen al cumplimiento explícito de una norma.

Sobre las declaraciones de López Obrador contra el INE, consideró que “hay una enorme presión, como nunca había ocurrido en los últimos 30 años del Instituto Federal Electoral y hoy Nacional Electoral” y advirtió que no es un buen mensaje para la legitimidad del proceso electoral. “No es el INE quien está desacreditando el proceso, es el propio gobierno y partido quienes están ejerciendo una desacreditación”.

Morena acusa parcialidad del órgano

Para la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha sido imparcial en las recientes decisiones que ha tomado sobre la cancelación de candidaturas, que ha impactado principalmente a los aspirantes morenistas, así como el acuerdo que tomó para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

“Hay mucha parcialidad en el órgano electoral, no sólo con esta decisión de inhibir la participación de algunos candidatos y candidatas, sino también el tema de la distribución de la representación proporcional, es una actitud de no dejar pasar a Morena”, sostuvo.

En entrevista, Zagal Ramírez comentó que las impugnaciones de los candidatos a quienes se les retiró la candidatura serán acompañadas por Morena como partido, al tiempo que cuestionó que en materia de sobrerrepresentación el máximo órgano electoral cambió las reglas pese a que el proceso comicial se encuentra ya en marcha.

Por otra parte, cuestionada sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan denuncias por agresiones sexuales ante la fiscalía de Guerrero, la integrante del órgano directivo de Morena comentó que no se debe juzgar el caso hasta que haya una resolución judicial firme.

“Creemos que en el caso de particular de los señalamientos de violencia de género nos parece muy importante que no se pueda vulnerar el principio de presunción de inocencia; el proceso judicial tiene su propia ruta y será el poder Judicial quien determine la culpabilidad o no del personaje”, dijo.

Zagal Ramírez añadió que para que Morena supla a Salgado Macedonio en la candidatura a gobernador de Guerrero, la única forma sería a partir de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la decisión tomada por el INE. (Héctor Molina)

maritza.perez@eleconomista.mx