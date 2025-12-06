Los 4 checklist para compras en línea seguras esta Navidad

En plena temporada navideña, millones de personas optan por hacer sus compras desde casa y la comodidad de las tiendas virtuales ha transformado la manera de adquirir regalos, evitando filas, tráfico y aglomeraciones.

Sin embargo, esta facilidad también abre la puerta a riesgos que van desde promociones falsas hasta robo de datos personales, cargos no autorizados o entregas incompletas, advierte la Revista del Consumidor en su edición de diciembre 2025

En medio de esa mezcla de emoción y urgencia por encontrar el obsequio perfecto, los ciberdelincuentes aprovechan para disfrazar estafas con páginas que imitan logotipos, colores y diseños de marcas legítimas.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece un checklist para identificar prácticas engañosas y comprar con seguridad.

1. Presta atención a los detalles antes de comprar

De acuerdo con la Profeco, diciembre es un mes especialmente vulnerable para las y los consumidores, pues la búsqueda del regalo ideal puede llevar a pasar por alto señales de alerta.

Las estafas suelen presentarse en aplicaciones y sitios que aparentan ser oficiales, incluso con reseñas falsas que buscan generar confianza.

Una recomendación clave es analizar con calma cualquier oferta que parezca demasiado atractiva, en especial en productos tecnológicos, que suelen ser el principal gancho de los fraudes.

2. Verifica que sea una tienda o aplicación oficial

El siguiente paso del checklist consiste en confirmar el origen de la plataforma. Profeco insiste en que las compras solo deben hacerse en tiendas oficiales y en aplicaciones verificadas dentro de App Store o Google Play. Antes de instalar cualquier app, revisa su reputación, número de descargas y comentarios reales del público.

También es importante comprobar el tiempo de actividad de la plataforma. Si es muy nueva o tiene poca presencia, lo más prudente es evitarla.

Otro punto fundamental es revisar las direcciones electrónicas. La revista advierte que las estafas suelen utilizar URLs con errores ortográficos, extensiones inusuales o variaciones mínimas del nombre original. La recomendación es confirmar los enlaces desde las redes oficiales de la marca para evitar caer en sitios falsificados.

Además, se aconseja no realizar compras conectándose a redes wifi públicas. Las operaciones deben hacerse bajo datos móviles o en una red privada y segura.

3. Protege tus datos personales en todo momento

Profeco recalca que ningún comercio legítimo solicita documentos oficiales como INE o pasaporte. Asimismo, las aplicaciones de compra no deben tener acceso permanente a la ubicación del usuario ni al micrófono o la lista de contactos.

Activar las alertas bancarias es otra medida indispensable. Al monitorear los movimientos en tiempo real, cualquier cargo sospechoso puede detectarse de inmediato.

4. Seguridad al pagar y al almacenar tu información

Para reducir el riesgo de fraudes, la revista recomienda el uso de tarjetas digitales o plataformas de pago seguras ya que estas herramientas generan códigos dinámicos que limitan el uso indebido de los datos. También se aconseja evitar que las tarjetas queden guardadas automáticamente en los sitios web para impedir cargos no autorizados.

Guardar comprobantes y capturas de pantalla de cada compra permite contar con respaldo en caso de cualquier reclamación o aclaración posterior.

La Revista del Consumidor concluye que las plataformas digitales pueden ser grandes aliadas durante la temporada navideña, siempre que se usen con precaución y responsabilidad.

La experiencia de compra no depende únicamente de la tecnología, sino de la forma en que cada persona interactúa con ella y reconoce los riesgos presentes en el entorno digital.