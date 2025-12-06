Calendario Mundial 2026: hora y dónde ver el anuncio; este sábado se revelan sedes y más detalles

La FIFA dará a conocer este sábado el calendario actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un paso decisivo rumbo a la edición más grande de la historia.

El anuncio se realizará este 6 de diciembre a las 12:00 horas ET (11:00 tiempo de México) mediante una transmisión global desde Washington, D. C., un día después del Sorteo Final que definió los 12 grupos de cuatro selecciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, conducirá la presentación acompañado por Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados, además de delegados de las selecciones que aún buscan una de las seis plazas restantes.

Durante la transmisión se confirmarán sedes y horarios de los 104 partidos y se ofrecerán análisis sobre los enfrentamientos, lo que convertirá este programa en uno de los hitos previos al torneo de 2026.

Dónde seguir la transmisión del anuncio

El evento podrá verse en tiempo real a través de FIFA.com, el canal de YouTube de FIFA, plataformas adicionales del organismo y televisoras oficiales alrededor del mundo.

La FIFA detalló que la versión definitiva del calendario estará lista en marzo, una vez que concluyan los clasificatorios restantes.

México abrirá el Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

El sorteo celebrado el viernes trajo consigo uno de los anuncios más simbólicos, ya que México inaugurará el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, reviviendo la historia de 2010, cuando ambas selecciones empataron en el debut del torneo disputado en Johannesburgo.

Javier Aguirre, exentrenador del “Tri” en aquella edición, destacó la coincidencia de repetir inauguración y la incertidumbre que generan los rivales europeos que se incorporarán vía repechaje en algunos grupos.

México, anfitrión por tercera ocasión, buscará superar su historial reciente, marcado por siete eliminaciones consecutivas en octavos de final y un fracaso en fase de grupos en 2022.

Argentina debutará contra Argelia y defenderá su título en el Grupo J

La campeona mundial Argentina iniciará su camino frente a Argelia y compartirá el Grupo J con Austria y Jordania. Lionel Scaloni reconoció la exigencia de los rivales y pidió no dar nada por descontado, especialmente ante selecciones que llegan con impulso competitivo.

Brasil también conoció su destino: integrará el Grupo C junto a Marruecos, semifinalista de 2022, Haití y Escocia, mientras que Estados Unidos y Canadá debutarán el 12 de junio ante Paraguay y un rival procedente de la repesca que podría ser Italia, en Los Ángeles y Toronto, respectivamente.

Curazao, la sorpresa del torneo

Uno de los momentos más llamativos del sorteo fue la asignación del Grupo E para Curazao, debutante y el país más pequeño que ha alcanzado una fase final. Se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Para Dick Advocaat, su director técnico, jugar el partido inaugural del grupo contra Alemania “es maravilloso”.

Grupos con historia y cruces potencialmente decisivos

El Sorteo Final dejó emparejamientos con antecedentes significativos.

Francia abrirá ante Senegal en una reedición del sorprendente triunfo africano en 2002. España, número uno del ranking FIFA, encabezará el Grupo H junto al debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Países Bajos quedó en el Grupo F con Japón, Túnez y un rival de repechaje, mientras que Bélgica se medirá con Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el G.

Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y otro ganador de repesca en el Grupo K.

Inglaterra iniciará su participación en el Grupo L frente a Croacia, que la eliminó en semifinales en 2018, además de Panamá, rival al que goleó 6-1 en fase de grupos ese mismo año.

Los equipos que no figuran en los sectores de los anfitriones deberán esperar al anuncio del sábado para conocer sedes y horarios, ya que la FIFA ajustará el calendario con base en criterios deportivos y en los mercados televisivos globales.

Lo que viene: un Mundial histórico en tres países

En total participan 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, con un calendario de 104 partidos en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, rumbo a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

De cumplirse los pronósticos, Francia podría enfrentar un camino pesado desde octavos ante Alemania, Países Bajos y España, mientras que Inglaterra tendría un trayecto marcado por potencias latinoamericanas como México, Brasil y Argentina.

Con casi dos millones de boletos ya vendidos y la expectativa creciendo, la revelación del calendario será el próximo gran momento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.