¿Cuántas concesiones de agua hay en México?

El gobierno mexicano ha expedido 537,187 títulos de concesión de agua de los cuales, a septiembre de 2025, estaban vencidos 163,689 que representan 30.5 %, principalmente porque los usuarios no realizaron el trámite de prórroga en la forma y tiempos establecidos por la ley.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al 30 de septiembre de 2025, había 125,030 títulos con 148,607 anexos de aguas superficiales, que en conjunto amparan un volumen de extracción concesionado de 228,749 millones 883,500 metros cúbicos al año; 306,908 títulos y 416,934 anexos de aguas subterráneas para un volumen total de extracción de 265,205 millones 004,867 metros cúbicos al año.

Además, había 19,869 títulos con 33,794 anexos para descargar aguas residuales hasta por 33,665 millones 805,697 metros cúbicos al año.

También había 118,914 títulos con 139,466 anexos que amparan una superficie concesionada de 2,381 millones 557,534 metros cuadrados y 4,664 títulos que amparaban la extracción en conjunto de 348 millones 574,036 metros cúbicos de materiales.

La suma de los títulos por cada tipo de concesión es diferente al número total de títulos de concesión debido a que un título puede contener más de un tipo de concesión para los casos de aguas nacionales, descargas de aguas residuales y zonas federales.

Más de 80% se ocupa para generar electricidad y en agricultura

Si se toma en cuenta la cantidad de agua que tienen permitido extraer los concesionarios con base en los títulos de concesión y se analizan las estadísticas, se observa que 61.4% del volumen que amparan las concesiones, tanto de aguas superficiales como subterráneas, se usa para la generación de electricidad; 22.7% para el uso agrícola, mientras que solo 5.2% para el servicio público urbano.

Mientras se tiene permiso para extraer más de 60,259 millones de metros cúbicos al año para servicio agrícola, solo se permite extraer poco más de 13,710 millones para uso urbano.

En otras palabras, la cantidad de agua que se permite extraer para uso urbano representa 22.75 % de la cantidad que se permite sacar para usar en la agricultura, donde, además se desperdicia más de 70%.

Para uso agrícola hay 32,855 títulos de concesión de aguas superficiales con 37,322 anexos para extraer más de 38,549 millones 596,493 metros cúbicos al año, más 154,640 títulos de concesión con 191,804 anexos de aguas subterráneas con un volumen total de 21,710 millones 211,907 metros cúbicos al año.

Para uso público urbano se tienen 67,101 títulos de concesión con 81,651 anexos para extraer 6,097 millones de metros cúbicos al año de aguas superficiales y 56,914 títulos y 112,785 anexos que permiten la extracción de 252 millones de metros cúbicos al año.

Además, para uso doméstico, se tienen 1,487 títulos y 1,541 anexos que permite extraer 13 millones 641,517 metros cúbicos al año de aguas superficiales, así como 14,325 títulos con 14,503 anexos para sacar 23 millones 783,130 metros cúbicos al año de aguas subterráneas.

Aguas superficiales

De los 228,749 millones de metros cúbicos al año que se extraen de aguas superficiales 71.22% se destina a la generación de energía, 16.85% para uso agrícola y sólo 2.67% para uso urbano, entre otros.

Aguas subterráneas

De los más de 36,455 millones de metros cúbicos al año que se tienen autorizados extraer de aguas subterráneas, 59.55% es para generar energía eléctrica; 20.88% para uso pecuario; 10.70% para uso doméstico; 4.55% para acuicultura; y 3.42% para uso industrial, entre otras.

Descargas de aguas residuales

Para descargas de aguas residuales los títulos de concesión y anexos permiten descargas de poco más de 33,665 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 42.28% corresponde a uso industrial; 16.51% público Urbano; 15.70% diferentes usos; 14.33%, acuacultura; 6.70%servicios y 4.30% generación de energía, entre otros.

Títulos en zonas federales

La Conagua también administra 118,941 títulos con 139,466 anexos en zonas federales, con un volumen total más de 2,318 millones de metros cuadrados, de los cuales 58.01% de la superficie concesionada es de uso agrícola; 23.64% pecuario; diferentes usos, 13.71 y 3.15% servicios, entre otros.

Extracción de materiales

Para extracción de materiales hay 4,664 títulos de concesión que amparan un volumen de 348 millones de metros cúbicos.

Hasta septiembre pasado, la Conagua había detectado 58,938 títulos de concesión con inconsistencias, entre las que destacan falsificación de documentos, uso diferente a la actividad concesionada, título sin fecha de vigencia y coordenadas erróneas. Luego de realizar visitas de inspección se habían declarado 490 clausuras o suspensiones.