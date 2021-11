Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sí influyeron para que la Fiscalía General de la República (FGR) cambiara su criterio y solicitara la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, acusado de corrupción en el caso Odebrecht, coincidieron los especialistas en derecho penal José Fernández de Cevallos y Alberto Nava.

Para Nava, el que la fiscalía no estuviese conforme con la información proveída hasta ahora por Lozoya y que el inculpado se exhibiera públicamente al salir a comer a un restaurante causó un cierto malestar.

El hecho de que la información no fluya como se esperaba dieron al traste con el acuerdo de criterio de oportunidad”, opinó.

Además, dijo, el cambio en el estatus respecto de las medidas cautelares planteadas pretende establecer un criterio uniforme al interior de la FGR para el tratamiento del caso.

“La cuestión es que sí se pone el tema en un punto crítico, por dos razones. Porque solamente le queda a la defensa un mes para hacerse de todo su acervo y estrategia de defensa para presentarlo ante un juez. O sea, solamente les queda un mes para tener listo la contestación a la acusación y las pruebas con las que pretenderían mostrar la inocencia de su representado.

“Si estuvieron confiados en un acuerdo, de alguna manera ya lo veremos en un mes con qué elenco probatorio se presentan. La fiscalía por lo pronto ya tiene armada su acusación, ya está esperando nada más el momento en que se cierre el periodo de investigación formal para hacer los planteamientos correspondientes y para presentar las pruebas que considera pertinentes. Lo cual significa que estamos en un punto crítico”, dijo.

A partir de ahí, añadió, se observará el tiempo que pudiera llevarse a cabo un juicio de esta naturaleza, que ha sido paradigmático para este gobierno y que durará no menos de un año a partir de ayer.

Fernández de Cevallos, por su parte, consideró que realmente lo que sería interesante conocer es por qué el cambio de opinión de la fiscalía.

“Son dos elementos a considerar. Por qué cambia su criterio la fiscalía si las condiciones siguen siendo las mismas. Llegó extraditado y a la fecha no ha cambiado en nada su circunstancia, no hay nada que actualice o agrave el riesgo de fuga. Seamos honestos, ir a comer o a cenar a un restaurante o andar en un sitio público no actualiza un riesgo de fuga.

“Y dos, qué consecuencias va a tener en la acusación de las otras personas que el imputado Lozoya ha hecho porque todas las acusaciones se basan en unas supuestas pruebas que va a entregar. Entonces, el no entregar esas pruebas que se supone por tratarse de hechos pasados las debería de tener y durante más de dos años no las ha entregado y requiere más tiempo para recabarlas, sería interesante saber también cómo va a influir eso en la decisión de los diversos procesos”.

Reaccionan partidos

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que la detención de Lozoya rompe el círculo vicioso de la impunidad en México, donde había protección política para los corruptos

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, afirmó que la decisión judicial contra Lozoya “es un triunfo de la opinión pública sobre la simulación constante del gobierno. Si los excesos no hubieran sido exhibidos por los medios de comunicación, Lozoya seguiría cenando en los mejores restaurantes del país”.

rolando.ramos@eleconomista.mx