El gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante a candidato independiente presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que el objetivo de llegar a la presidencia lo cumplirá sin confrontarse con nadie.

Adelantó que como parte de su discurso de campaña utilizará el concepto: despierta, para hacer un llamado a los ciudadanos a que ya no se peleen, ya no se dividan y jalar en favor del país.

De entrada, dijo que su idea no es pelearse con los otros candidatos independientes a la Presidencia porque al final de cuentas tienen un mismo objetivo.

Aseguró que en esta campaña va a demostrar que se pueden conseguir simpatías en un proyecto político sin la confrontación entre adversarios.

Sin embargo, opinó que el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, no tiene conciencia de lo que pasa en el país, además de que cuando era secretario de Hacienda no tenía una buena actitud hacia él.

El aspirante dijo que a no ser que el INE salga con algo, estará en la boleta, pues ya cumplió sobradamente con el número de firmas exigidas por la ley así como con el requisito de la dispersión. Asimismo, mencionó que se haría harakiri si recurriera a trampas para cubrir con ese requisito.

Rodríguez Calderón se mostró seguro de la autenticidad de las firmas presentadas y dijo que incluso decidió “hacer un colchón” de unas 250,000 adicionales.

También rechazó las versiones de que ha recibido apoyo del gobierno o de alguna organización para lograr la meta.

Ante las sugerencias de que habría aprovechado los recursos del gobierno de Nuevo León para juntar las firmas dijo que el ejercicio en el gasto público de su administración está totalmente auditado.

Jaime Rodríguez Calderón

Nació el 28 de diciembre de 1957 en Galeana, Nuevo león

Es ingeniero en Agronomía por la UANL

Es gobernador con licencia de Nuevo León

Presidente municipal de García, NL, postulado por el PRI

Diputado local

Diputado federal.

