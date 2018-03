La policía de Playa del Carmen reporto la madrugada de este lunes un tiroteo en el club Blue Parrot durante el cierre del festival de música electrónica, BPM.

El saldo oficial de las autoridades estatales es de cinco personas muertas, cuatro hombres y una mujer, tres de los fallecidos eran parte del grupo de seguridad del evento de música electrónica.

Autoridades detallaron que además de los fallecidos se reportan 15 personas heridas, una de ellas de gravedad.

La primera línea de investigación de las autoridades "es la riña entre particulares por algún problema que se suscitó al interior" de la discoteca, añadió.

Los disparos habrían comenzado en el interior de la discoteca Blue Parrot, provocando una estampida de los asistentes y se presume que dos de los muertos son nacionales y tres extranjeros, dijo a radio Turquesa, Cristina Torres, alcaldesa de Solidaridad, el municipio en el que se encuentra Playa del Carmen.

Los investigadores estaban entrevistando a testigos, pero no proporcionaron más detalles. No estaba claro por el momento el motivo del tiroteo.

En el centro nocturno Blue Parrot se llevaba a cabo la fiesta de clausura del festival BPM de música electrónica al que asisten miles de turistas cada año, en su mayoría estadounidenses.

El fiscal del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech dijo mas tarde en conferencia de prensa, que varios de los muertos parecen haber participado en la seguridad del festival.

El fiscal estatal agregó que un hombre armado solitario aparentemente entró en la discoteca y comenzó a intercambiar fuego con otra persona en el interior,rechazando que se haya tratado de un ataque terrorista.

Nos falta revisar dos hospitales y clínicas, la mayoría de los heridos presentan lesiones por la estampida, pero no por la balacera , informó la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez.

La alcaldesa playense dijo que el lugar se encuentra acordonado y bajo la vigilancia de agentes municipales y ministeriales que luego del levantamiento de los cuerpos, se patrulló la zona en busca de los responsables.

