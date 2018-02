El diputado federal priísta Otniel García Navarro anunció su incorporación a la bancada de Morena, con lo que esa bancada suma ya 50 integrantes, y estaría a dos integrantes de desbancar al PRD y convertirse en la tercera fuerza en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el diputado Otniel García dijo que también se sumará a la próxima campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que el proyecto del precandidato del PRI, José Antonio Meade, no representa un cambio para el país.

“Encuentro en Morena, en Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la visión clara de poder generar un cambio que sacuda al país, que le dé viabilidad, porque es claro que el modelo económico no ha beneficiado a los sectores marginados, a los de más bajos ingresos, ni a las regiones más devastadas”, afirmó.

El ahora diputado ex priísta por Durango afirmó que buscará el voto por López Obrador en Durango, y no negó que desea ser postulado por Morena al Senado de la República, debido a que no fue incluido por el PRI en la lista de precandidatos a la Cámara Alta.

“El tiempo lo marca la coalición; no son los tiempos. El día de hoy lo que estoy haciendo es formalizar mi incorporación en el grupo parlamentario y trabajar desde la trinchera, si así se determina”, dijo.

Cabe destacar que la bancada del PRD tiene actualmente 52 diputados, por lo que con dos más, la fracción de Morena se convertiría en la tercera fuerza en la actual 63 Legislatura.

“Ya somos 50 diputados con el diputado Otniel García, de Durango, y la diputada Karen Hurtado, de Ecatepec. Ella se sumó desde la semana pasada; viene del PRD y ya hoy estamos a dos diputados de ser la tercera fuerza aquí en el Congreso”, dijo Rocio Nahle.

Hoy con lealtad a mis principios de hacer siempre lo mejor para México y de entregarme con pasión a lo que hago, he decidido apoyar el proyecto que creo es el mejor para mí país y mi estado, el de @lopezobrador_. pic.twitter.com/lnLc2gfXxS — Otniel García (@otnielgarcia) 13 de febrero de 2018

