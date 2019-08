Por cuatro votos en contra y dos a favor el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó transparentar en cifras las cuentas bancarias de los servidores públicos en las declaraciones patrimoniales y de intereses.

En sesión extraordinaria este miércoles el Comité Coordinador continuó la discusión sobre los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales para los funcionarios públicos.

Uno de los punto a discutir fue el presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que se propuso que las cuentas bancarias de los funcionarios públicos se transparentaran de manera en la que se especificara cuáles son los montos, con pesos y centavos, de las mismas cuentas.

Esta propuesta además de ser avalada por el Javier Francisco Llamas, comisionado presidente del INAI, recibió el apoyo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de su titular Irma Eréndira Sandoval, además del presidente del Comité Coordinador del SNA y del Comité de Participación Ciudadana, José Octavio López Presa.

No obstante, con votos en contra de la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borga, el auditor de la federación, David Colmenares, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand Arzate y del representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Alfonso Pérez Daza, la propuesta para transparentar las cuentas fue rechazada.

Como argumentos a favor, Acuña Llamas refirió que el INAI realizó, como autoridad encargada de proteger y avalar el derecho a la información, las pruebas de daños sobre la divulgación de la información.

En este sentido afirmó que la publicidad de las cuentas de los funcionarios públicos abona al derecho a la información y transparencia; prerrogativa que se encontró se encuentra por arriba de la privacidad sobre los recursos económicos de los funcionarios.

En contraparte, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Mijangos Borga indicó que no se podrían hacer públicos los saldos de las cuentas debido al contexto de violencia e inseguridad que vive el país.

“No podemos obviar que la pretensión de la publicidad de los saldos para que toda persona se inserta en un contexto social nacional en donde los índices de violencia y criminalidad e inseguridad son muy altos; sino existe esta ponderación no podría votar este artículo (…) en este momento con los elementos que dispongo me es imposible votar a favor de la publicidad. Como el reglamento no contiene abstenciones mi voto es en contra”, indicó la fiscal anticorrupción.

Este postulado fue avalado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, el CJF y el TFJA.