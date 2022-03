La mañana de este jueves se activaron las alertas de la Ciudad de México tras un sismo con epicentro al sureste de Veracruz, de magnitud preliminar de 6.2 a las 8:40 a.m.

El Sismológico Nacional informó de forma preliminar que el sismo de magnitud 6.2 se localizó a 2 kilómetros al sureste de Isla, Veracruz. El Sismológico Nacional ajustó poco más tarde la escala del Sismo a 5.7.

La habitual conferencia mañanera del presidente Andres Manuel Lopez Obrador fue evacuada, poco después fue retomada para dar a conocer información sobre el sismo. El presidente suspendió su conferencia de prensa matutina de este jueves 3 de marzo, luego del sismo que se percibió en la Ciudad de México.

Transcurría la conferencia cuando sonó la alerta sísmica, por lo que el presidente fue evacuado del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

A su regreso a la conferencia, el mandatario federal afirmó que el primer reporte que tuvo es que no hay afectaciones en el país tras el temblor, y luego suspendió la conferencia para atender personalmente las labores de revisión en las entidades federativas.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.2 Loc 2 km al SURESTE de ISLA, VER 03/03/22 08:40:30 Lat 18.02 Lon -95.51 Pf 10 km pic.twitter.com/OXB4hp1gpx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 3, 2022

El sismo se percibió en la CDMX, Veracruz y Oaxaca.

A su regreso a el Salón Tesorería, AMLO dijo que hasta el momento no se han reportado daños en los estados de Oaxaca, Veracruz ni la Ciudad de México por el sismo de magnitud 6.2 registrado este jueves.

“Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz y hasta ahora no tienen información de daños mayores. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, cuando menos aquí en el centro”, dijo.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que algunos edificios fueron evacuados por el sismo, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

Sheinbaum Pardo precisó que los servicios del Metro reiniciaron operaciones, además de que los cóndores sobrevolaron la CDMX como protocolo.

(Con información de Jorge Monroy)