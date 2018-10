La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra para determinar si se anula o no la elección del estado de Puebla.

Luego de que concluyó el fin de semana el recuento de los 7,486 paquetes electorales por parte del TEPJF, correspondientes a los 26 distritos electorales de Puebla, el órgano electoral local tendrá ahora hasta el 10 de octubre para resolver los recursos de inconformidad presentados contra los resultados de la elección de la gubernatura.

Miguel Barbosa, de Morena, ha insistido que solicitarán la nulidad de la elección ya que en más de 80% de los paquetes electorales hubo inconsistencias y en caso de que el tribunal local no falle por la anulación impugnarán ante la Sala Superior del TEPJF.

“Falta de boletas, boletas sobrantes, paquetes donde no venía ninguna boleta para gobernador, paquetes violados son prueba de que se perdió el principio de certeza y, cuando no hay principio de certeza no se puede declarar válida una elección”, mencionó Barbosa el pasado sábado.

En tanto, el equipo de la panista Erika Alonso indicó que el conteo voto por voto ordenado por la Sala Superior del tribunal electoral federal “ratifica su triunfo”.

Al respecto, el politólogo del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez, opinó que aun cuando ya se realizó el recuento, no sé detectaron inconsistencias.

“El conteo de votos a mí parecer fue transparente, no se encontraron inconsistencias para que el Tribunal Electoral determine que se puede anular la elección; el segundo punto son las inconsistencias que denuncia el (ex)candidato de Morena, (Miguel Barbosa), pues no se encuentra en urnas directamente, sino en rebase de tope de campaña y violencia el día de la elección, las cuales no están sustentadas”.

Rodríguez explicó que el tribunal estatal tendrá que resolver las irregularidades y a partir de ello podrá anular casillas, para posteriormente emitir una resolución de validez o no, lo cual podrá ser impugnado en el tribunal federal.

“Este procedimiento se alargará hasta el 14 de diciembre, toma de protesta del gobernador poblano”, previó.

[email protected]