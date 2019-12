El Senado de la República rechazó el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en materia de fuero constitucional.

Con 97 votos en contra, cuatro a favor y cuatro abstenciones, las y los senadores rechazaron la decisión de San Lázaro de no incluir a los integrantes del Congreso de la Unión en las modificaciones de los artículo 108 y 111 de la Constitución Mexicana, para que también se les retire el fuero.

La reforma plantea que el Ejecutivo Federal, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y aquellos ilícitos contenidos en el artículo 19 de la Constitución.

Dicho artículo establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como ilícitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó votar en contra del planteamiento de las y los diputados y mantener el dictamen original, aprobado el 27 de marzo por la Cámara Alta, en la que estaban incorporados las y los integrantes del Congreso de la Unión.

“Hago un llamado a los diputados federales de Morena, enérgico, respetuoso, pero muy firme, para que no traicionen los principios del movimiento. No olvidemos lo que dijimos en la calle, que íbamos a quitarnos privilegios, no entiendo por qué dejaron solamente al Presidente de la República”, dijo el senador morenista.

Su compañero de bancada, Martí Batres Guadarrama, pidió que se aprobara el dictamen, debido a que la reforma que el Senado envió a la Cámara de Diputados reduce el número de delitos por los cuales podían ser juzgados los legisladores federales.

Explicó que en la actualidad los integrantes del Congreso de la Unión pueden ser juzgados por cualquier delito, sin embargo, la minuta original proponía que sólo fueran juzgados aquellos que sólo marca el artículo 19 constitucional “Eso es lo que están corrigiendo los diputados”, defendió.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández, explicó que de acuerdo con el resultado de la votación, el Senado, en su condición de Cámara de origen, no aprueba las reformas realizadas por la colegisladora, como revisora.

Al no haberse alcanzado la votación calificada para aprobar la minuta, el recurso fue devuelto a la Cámara de Diputados.