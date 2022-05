Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que ya se analizan 21 casos de hepatitis aguda infantil en México, sin embargo, refirió que hasta el momento los datos indican que dicha enfermedad no es de rápida propagación.

Los estados donde se han detectado posibles casos de hepatitis y otros confirmados son Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango.

En la conferencia de prensa matutina desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, López-Gatell Ramírez, señaló que debido a que la causa de esta hepatitis no es conocida, de momento no hay ninguna acción que la población pudiera emprender de manera específica.

“La hepatitis de la que estamos hablando, de la que la OMS emitió alerta desde hace un mes, es una hepatitis desconocida. Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa”, expresó.

El funcionario federal detalló que hasta el domingo se analizaron 17 casos de hepatitis aguda infantil en nuestro país, no obstante, se sumaron otros cuatro casos reportados el pasado lunes, “pero una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, que no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a comprender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características”, aseveró.

Por lo anterior, López-Gatell sostuvo que existe un aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud para que las unidades de salud del país identifiquen los casos, los analicen y envíen las muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para su estudio, por lo que precisó que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica se mantiene activo y está vigilando.

Médicos especialistas

Por otro lado, López-Gatell aseveró que México ocupa los últimos lugares en el número de especialistas por cada 100,000l habitantes entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y en algunos casos es el último.

En la estadística de la Secretaría de Salud sobre médicos especialistas certificados da cuenta de que en la Ciudad de México hay 35,474; en el Estado de México 19,053; en Jalisco 11,222 y en Nuevo León 9,569. En contraste, en Chiapas hay 1,786, 1,310 en Guerrero y 570 en Campeche.

maritza.perez@eleconomista.mx