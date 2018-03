El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que del aumento en el precio de la gasolina en México sólo se advierten los efectos negativos’’, pero que al final la medida será positiva’’ porque los recursos que se utilizaban para subsidiar un precio artificial del combustible ahora se invertirán en financiar el gasto social y apoyar a los sectores más vulnerables.

Y es que la gallina de los huevos de oro que significó el petróleo, se nos fue secando, se nos fue acabando , dijo.

Sólo el pozo de Cantarell llegó a producir hasta hace no mucho, seis años, 2 millones 200,000 barriles de petróleo diarios, y hoy sólo produce 200,000, comentó.

Con los ingresos que se obtenían por venta de petróleo, explicó durante la presentación a detalle del paquete de acciones en materia de prestaciones sociales para blindar la economía familiar, el gobierno financiaba muchas cosas’’, e inclusive, cuando el precio del petróleo estaba alto, hasta tenía excedentes.

¡Se nos acabó!’’, sentenció.

Las diversas medidas contenidas en el acuerdo recién firmado entre el gobierno y los sectores productivos del país, precisó, tienen el propósito de mitigar, en forma alguna, los efectos que podrían ocurrir a partir del anuncio del incremento al precio de la gasolina’’.

Su gobierno decidió liberar el precio de los combustibles, una medida, sin duda, dolorosa, pero responsable’’, abundó, para privilegiar’’ el gasto social.

No cancelar los programas sociales; no eliminar o recortar el programa Prospera; no eliminar el gasto educativo; no eliminar los gastos en infraestructura, particularmente educativa, y de infraestructura para el desarrollo del país, sino, más bien, ajustarnos y reflejar, en el precio de la gasolina, el precio internacional que tiene este insumo.

Ahora se destinarán más recursos a los sectores más vulnerables para favorecer la justicia social, completó, además de que la liberación de precios de los combustibles tendrá un impacto positivo en materia ambiental porque, ante precios bajos’’ México terminó por convertirse en un país que consumía mucha gasolina .

En México, prácticamente nos habíamos acostumbrado a tener a veces precios altos y las más de las veces precios más bajos que el resto del mundo.

En pocas palabras, estamos dando un paso en adaptarnos a este modelo y dejar de subsidiar precios bajos de la gasolina con el recurso y las aportaciones de todos los mexicanos, cuando bien se podrían dedicar, repito, a asignaturas más relevantes’’.

Ahora se podrán usar más recursos, detalló, a seguridad pública, un tema tan sensible y preocupante que hay en nuestra sociedad , y no a mantener un precio artificial’’ de la gasolina.

Lo que estamos observando es que el precio de la gasolina habrá de reflejarse el mismo que tenga en el mundo y éste va a ir variando. En pocas palabras, estamos dando un paso en adaptarnos a este modelo y dejar de subsidiar , resumió.

Medidas de blindaje social

La SHCP, en conjunto con Sedesol, IMSS, Consar y las afores realizarán una campaña de información y búsqueda de 3.5 millones de mexicanos de 65 años y más que tienen una cuenta del SAR y no han retirado sus ahorros.

El IMSS trabajará en un plan que incluye reinvertir en su totalidad los ahorros de eficiencias financieras para reforzar el abasto de medicamentos y la infraestructura.

Utilizará 2,951 millones de pesos de ahorros por compras consolidadas de medicamentos.

Su ahorro en gasto corriente, que el año pasado alcanzó 7,025 millones, será reinvertido en equipo médico e infraestructura.

El IMSS, la Secretaría de Salud y la industria farmacéutica anunciarán durante el primer trimestre la autorización de al menos 44 nuevos medicamentos genéricos relacionados con 42% de las principales causas de mortalidad en México.

Este año y el próximo aumentarán en 26% los recursos destinados a las guarderías para ampliar su capacidad en 25,000 lugares.

