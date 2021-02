El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no hay riesgo de que Pfizer reduzca nuevamente a México el envío de vacunas, luego de que Estados Unidos anunció la compra de 200 millones de dosis adicionales de ese medicamento contra Covid-19.

“No hay peligro en ese sentido. Tanto Pfizer, que es laboratorio de la primera vacuna que utilizamos en México y seguiremos utilizando hasta completar los 34.4 millones de dosis que fueron contratadas, tiene segmentada su producción. Tiene una planta en Estados Unidos para las necesidades de Estados Unidos y tiene una planta en Bruselas, Bélgica, para abastecer al resto del mundo”, sostuvo.

“Entonces no hay un peligro de que haya una demanda adicional del gobierno de Estado Unidos y que eso pudiera repercutir sobre el abastecimiento de México”, refirió.

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el médico especialista añadió que el gobierno de México firmó una carta intención con la farmacéutica Janssen-Johnson & Johnson hasta por 22 millones de dosis, y cuya compra aún está en conversaciones.

Hugo López-Gatell recordó que con Moderna, el gobierno de México no tiene contratos para utilizar su vacuna.

Pide a voluntarios no condicionar

El funcionario de la Secretaría de Salud afirmó que ya están definidos los esquemas de participación de los jóvenes voluntarios de universidades en las brigadas “Correcaminos” de vacunación a adultos mayores, las cuales tentativamente iniciarán la próxima semana. Pidió a los voluntarios no condicionar su participación a ser vacunados.

“Desde luego está contemplado proteger a estas brigadas, pero dejo muy en claro, no es una condición necesaria para su participación. Si alguna persona joven, voluntaria, con deseo de cooperar, estima que no debería hacerlo porque no se siente segura porque en este momento no ha sido vacuna, es libre de abstenerse de participar. No queremos que la vacuna se convierta en el estipulo para participar. (…) No queremos que haya una relación viciosa en la que se condicione el participar en una acción tan noble como las brigadas con el hecho de no ser vacunadas”, sentenció.

