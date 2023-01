SCJN desecha petición para solicitar la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel

Por ser un “documento simple (sin firma autógrafa)", Norma Piña Hernández desechó la carta por la que Juan Carlos Pérez Góngora pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitar la renuncia de Yasmín Esquivel Mossa, presunta plagiaria de su tesis de Licenciada en Derecho por la UNAM.

“I. No ha lugar a tener por presentado el documento indicado en el numeral 1 de la cuenta de esta determinación", cita el acuerdo tomado con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, firmado por la presidenta de la Corte y notificado el pasado día 20.

El certificado en línea de desechamiento, fechado el 19 de enero de 2023, precisa que el escrito referido "consiste en un documento simple (sin firma autógrafa); ante ello, no ha lugar" a tenerlo "por presentado, toda vez que si bien observa una firma, lo cierto es que ésta no es autógrafa y, por tanto, siendo dicho elemento indispensable para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente por tratarse de un requisito esencial de validez de la promoción, no es posible concluir que lo asentado en ese documento exprese con certeza la voluntad de quien aparentemente promueve, pues para tener por satisfecho el requisito consistente en la expresión de voluntad de quien promueve, es necesario tener convicción de su intención de poner a consideración de este Alto Tribunal lo que aparentemente pretende, lo cual tiene lugar a través de la firma autógrafa o, en su caso, electrónica; razón por la cual —como ya se indicó—, no ha lugar a tener por presentado el documento indicado en el numeral 1 de la cuenta".

Mediante su escrito, recibido en la Corte el pasado 28 de diciembre, Pérez Góngora, presidente de la asociación civil México Justo, pidió a los ministros “mostrar su honestidad y su compromiso con la sociedad al no coludirse" con los presuntos “actos de corrupción" de la ministra Esquivel Mossa, “y solicitar inmediatamente" su renuncia al cargo.

