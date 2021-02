Alberto Fernández, presidente de Argentina, asistió este martes a la conferencia matutina del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en donde se trataron temas como la gestión que han tenido ambas naciones de la pandemia de coronavirus.

El presidente argentino arribó el lunes al aeropuerto de la Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores fue el encargado de recibir al mandatario.

Uso de cubrebocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la pregunta de un periodista argentino que cuestionó la falta de uso de cubrebocas del mandatario dijo “nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios, nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos y al mismo tiempo garantizar la libertad”.

“Pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria sin imponer nada, sin autoritarismos”, aseguró. “Cada pueblo, cada país, cada gobierno” tiene sus circunstancias. López Obrador dijo que su gobierno considera que se han tenido buenos resultados con la gestión de la pandemia en México.

Por su parte, el mandatario argentino señaló que él siempre usa cubrebocas, aunque dijo que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde se encuentra a dos o más metros de distancia de otras personas se puede prescindir del cubrebocas. “En una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa, darla con cubrebocas es una cosa particularmente incómoda, pero esos cuidados siempre los tengo, de hecho llegué a este Palacio con el tapabocas”, dijo Fernández.

Estrategia contra el Covid-19

Tanto López Obrador como Fernández aseguraron que los gobiernos que los antecedieron debilitaron el sistema de salud de ambas naciones, complicando en este momento la gestión ante la pandemia de coronavirus.

López Obrador destacó que a Estados Unidos, “la nación más poderosa del mundo, que tenemos de vecinos, les ha ido peor que a nosotros”, dijo.

El presidente de México aseguró que los años de política neoliberal provocó que el país se quedara “sin médicos, sin especialistas”, dijo que su gobierno heredó un sistema de salud “por los suelos, porque lo único que les interesaba era robar”.

Con respecto a Argentina, su presidente aseguró que al inicio de la pandemia el país debió hacer una cuarentena muy estricta porque entre otras cosas "el sistema de salud argentino estaba devastado, el ministerio de salud había sido anulado, el ministro de salud había dejado vencer millones de vacunas y en Argentina habían vuelto enfermedades como sarampión mientras vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas”, señaló.

Fernández destacó que la cuarentena en Argentina fue estricta ya que su gobierno tuvo que poner de pie a un sistema de salud absolutamente destruido. Destacó que le tomó a su gobierno cerca de 90 días para proveerse de todo lo que faltaba en cuanto a equipo médico, “nos faltan camas en terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales”. dijo.

Critican a la prensa mexicana y argentina

Ambos mandatarios criticaron a la prensa de México y Argentina. López Obrador dijo que “la prensa conservadora … los que apoyaban a los gobierno neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda, en el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina”, aseguró el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que los responsables del endeudamiento en Argentina son “los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política y eso es mentira (...) a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara el partido coservador que no se como se llama allá y le dejaron a Alberto (Fernández) un problemon y al pueblo”, aseguró.

Universalidad de la vacuna Covid-19

El presidente argentino destacó la cooperación que realiza su país con el gobierno México para producir la vacuna de AstraZeneca “una experiencia grata la de producir la vacuna que Latinoamérica necesita para terminar con esta pandemia espantosa”, dijo.

Fernández destacó que su gobierno apoyará a la gestión de México frente a la Organización de las Naciones Unidas en favor de la universalización de la vacuna contra Covid-19, “quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países”, señaló.

Ceremonia de Bienvenida

Antes de arribar al salón de la Tesorería, donde se lleva a cabo a diario la conferencia presidencial, se ofreció al mandatario argentino una Ceremonia de bienvenida en la que se entonaron los himnos nacionales de México y Argentina en el patio del recinto.