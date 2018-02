Mtro. Salvador Mora, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las candidaturas independientes han logrado romper el monopolio de la representación. Asimismo, podemos dar cuenta de que los requisitos solicitados para intervenir en la contienda electoral han generado resultados distintos en el tipo y cargo electoral como lo reflejan las revisiones hechas por el INE.

Los ciudadanos sin partido que han logrado el apoyo de ciudadanos para competir en la elección para elegir presidente de la República, nos obliga a valorar su viabilidad a partir de las encuestas con que contamos pues las candidaturas independientes no son competitivas. Alejadas de la posibilidad del triunfo su presencia en la boleta refleja pluralidad pero no ofrece una alternativa real para el elector.

En conjunto los candidatos independientes no alcanzan los dos dígitos de preferencia, por ende es de atender si podrán acordar una candidatura única que posibilite una propuesta que capitalice el enojo social que existe con los partidos.

Dr. Victor Espinoza, Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colef.

Todo indica que los aspirantes a una candidatura independiente que conseguirán estar en la boleta electoral serán Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y Armando Ríos Piter el Jaguar.

Después de que el mismo Bronco escenificara la gran sorpresa de las elecciones de 2015 cuando fue elegido gobernador de Nuevo León, han crecido en número las candidaturas independientes, pero han dejado de ser consideradas como las detonantes de un cambio. Los candidatos sin partido, que no independientes, jugarán un papel marginal en las elecciones del 1 de julio, salvo que decidan declinar y apoyar a algún candidato.

El porcentaje de preferencias que han logrado (8%, en promedio) podría ser muy útil en una elección competida. Las potenciales alianzas serían las de Zavala y el Bronco con Meade y Ríos Piter con Anaya. Si no se unen a alguna de las coaliciones su papel será sólo testimonial.

Mtro. Rafael Morales, analista político y catedrático de la UNAM.

Los tres candidatos independientes a la Presidencia no tendrán un papel significativo en las elecciones presidenciales, debido a que la figura misma del independiente llega desgastada a este proceso electoral.

Rodríguez, Zavala y Ríos no demostraron la capacidad suficiente para representar una corriente de opinión amplia, no atenida a las virtudes personales de cada uno.

Ninguno de los tres pudo fraguar un discurso de lo independiente o un programa, para distanciarlos de sus pasados partidistas o familiares. Su fuerza conjunta no rebasa siquiera los tres puntos porcentuales. No juegan, no están llamados a ser un factor relevante. Sólo cumplirán un papel testimonial. Los emblemas de los partidos, para bien o para mal, siguen mandando en la cabeza de los electores.

Mtro. Javier Ramírez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle

Resulta evidente que el papel de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en la elección presidencial de 2018 es fundamentalmente golpetear a Andrés Manuel López Obrador y poner en entredicho su honestidad y oficio democrático, y de quien además algunos medios noticiosos ya han acreditado su cercanía con Atlacomulco.

Mismo propósito guarda Margarita Zavala pero con relación a Ricardo Anaya Cortés, quien a pesar de estar mejor posicionada en las encuestas de su partido para adjudicarse la candidatura, inexplicablemente se quedó fuera de la jugada y de su expartido.

Y quien a ciencia cierta nadie sabe qué hace en esta fiesta es Armando Ríos Piter, quien irónicamente pudiera sea el único y verdadero candidato independiente, porque hasta el momento no se le conoce patrocinador político alguno.

Dr. Marco Arellano Toledo, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México

Las candidaturas independientes deben convertirse en una opción sólida para revitalizar los esquemas de representación política en la democracia mexicana. El desafío es mayúsculo, los independientes tendrán que distinguirse respecto a los candidatos tradicionales en un contexto corto de campaña, tan sólo 90 días, tiempo fugaz para crecer electoralmente en las preferencias de la ciudadanía mostrando innovación en las formas de hacer política.

Las oportunidades efectivas para desatacar podrían concentrarse en los tres debates que el árbitro electoral organizará, es ahí donde podrían mostrar con contundencia sus habilidades, aptitudes y proyectos políticos de cara a la nación.

Para fortalecer la democracia mexicana es necesario que las opciones de candidaturas independientes prosperen, que se consoliden como una oportunidad más de representación misma que la ciudadanía identifique con claridad, sea para elegirla como una opción de voto o para ocuparla en el futuro y desde ahí ser votada.