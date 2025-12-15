Grecia arresta a cinco miembros de una red de tráfico de cocaína de Venezuela a Europa

La policía griega detuvo a cinco presuntos miembros de una red delictiva internacional que traficaba unas siete toneladas de cocaína desde Venezuela a Europa a bordo de un pesquero griego, informaron este lunes dos funcionarios policiales.

Las detenciones, llevadas a cabo en distintos puntos de Grecia, son consecuencia de una investigación iniciada en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, dijo uno de los agentes bajo condición de anonimato.

Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla.

El barco había zarpado desde un pequeño puerto de la ciudad septentrional griega de Tesalónica con destino a América Latina. Los investigadores creen que posteriormente cargó hasta siete toneladas de cocaína en las costas de Venezuela.

La policía no reveló su destino final.

Otras cinco personas a bordo del buque fueron detenidas por las autoridades francesas, añadió el funcionario. El barco, escoltado por la Marina francesa durante los dos últimos días a través del Atlántico, será conducido a un puerto francés.

Grecia ha abierto una investigación sobre el propietario del buque, que tiene antecedentes penales relacionados con delitos de drogas.

El país mediterráneo ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en los últimos años, ya que Europa se ha convertido en uno de los principales mercados de cocaína.