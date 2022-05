En México, el exceso de mortalidad ligada al Covid-19 alcanzó las 626,217 muertes entre el 2020 y el 2021, casi el doble de lo reportado por las autoridades de nuestro país, señalan cifras dadas a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El más reciente informe sobre exceso de mortalidad publicado por el organismo mundial señala que los datos nacionales incluyen personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas médicos, así como aquellas personas que perdieron la vida por interrupción de la atención médica derivados de la pandemia.

Cabe señalar que la cifra dada a conocer por las autoridades mexicanas es de 324,334 decesos en diciembre del 2021.

Mortalidad global

En su informe, la OMS añadió que más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado al Covid-19 — estimada en cerca de 14.9 millones de personas— se concentraron en México, y otros nueve países como la India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica.

También se señaló que naciones como EU, Brasil o Perú, cuentan con cifras oficiales de muertes muy similares a las presentadas por la OMS.

Al presentar su informe, la OMS explicó que el exceso de mortalidad asociado con el virus se utiliza para cuantificar los impactos directos e indirectos de la pandemia, por lo que el exceso de mortalidad se define como la diferencia entre el número total de muertes que se han producido y el número de muertes que se habrían esperado en ausencia de Covid-19.

El organismo mundial añadió que han estado rastreando el impacto de Covid a medida que la pandemia ha evolucionado con el tiempo, sin embargo, estos datos no siempre brindan una imagen completa de la carga de salud atribuible al virus ni de cuántas vidas se han perdido debido a ellos, y esto se debe a una serie de razones, como que algunas muertes que son atribuibles al SARS-CoV-2 no han sido certificadas como tales porque no se realizaron pruebas antes de la muerte.

También ha habido variaciones en las reglas de certificación de defunción que los países han aplicado en presencia de comorbilidades.

Y que las muertes vinculadas indirectamente al Covid-19 son atribuibles a otras condiciones de salud para las que las personas no pudieron acceder a la prevención y el tratamiento porque los sistemas de salud estaban sobrecargados por la pandemia.

Además de que el número estimado de exceso de mortalidad puede verse influido también por las muertes evitadas durante la pandemia debido a la disminución del riesgo de ciertos acontecimientos, como los accidentes de tráfico o las lesiones laborales.

“El impacto de la pandemia es de largo alcance. Más allá de las muertes directamente atribuibles a ella, están aquellas que pueden vincularse a las condiciones que han prevalecido desde que comenzó la pandemia y han llevado a que algunos sistemas de salud se vean desbordados o que algunos pacientes eviten la atención médica”, informó la OMS.

Estos datos aleccionadores no sólo señalan el impacto de la pandemia, sino también la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante las crisis, incluidos sistemas de información más fuertes", añadió el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

