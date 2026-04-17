Nueva atracción de Disney abrirá en mayo de 2026 con Los Muppets

Disney prepara una de sus novedades más visibles de 2026 en Walt Disney World Resort: Rock'n' Roller Coaster Starring The Muppets, que abrirá el 26 de mayo de 2026 en Disney's Hollywood Studios, en Florida. La apuesta no sólo implica un cambio temático en una atracción conocida por los visitantes, sino también una actualización de narrativa, música y personajes para reforzar la vigencia del parque dentro de su oferta de entretenimiento.

La nueva versión sustituye el concepto anterior por una experiencia centrada en The Electric Mayhem, la banda de Los Muppets. Antes de abordar, los visitantes escucharán "Can You Picture That?" mientras el grupo se prepara para su concierto. Ya en el recorrido, la música tendrá un papel más protagónico: cada viaje incluirá una de cinco canciones interpretadas por la banda junto con invitados como Jennifer Hudson, Questlove, Def Leppard y Kelly Clarkson.

Las canciones son:

Song 2 – The Electric Mayhem

– The Electric Mayhem Born To Be Wild – The Electric Mayhem con Camilla the Chicken

– The Electric Mayhem con Camilla the Chicken Love Rollercoaster – The Electric Mayhem con Jennifer Hudson y Questlove

– The Electric Mayhem con Jennifer Hudson y Questlove Rock! Rock! (Till You Drop) – The Electric Mayhem con Def Leppard

(Till You Drop) – The Electric Mayhem con Def Leppard Walking on Sunshine – The Electric Mayhem con Kelly Clarkson

Atracción actualizada

El movimiento importa por dos razones. La primera es operativa: Disney reutiliza una de las montañas rusas más reconocidas de Hollywood Studios, en lugar de partir de cero. La segunda es comercial: al incorporar a Los Muppets, refuerza una propiedad con alto reconocimiento entre públicos de distintas generaciones. El resultado es una atracción que conserva su base de velocidad y adrenalina, pero cambia de identidad para alinearse con la agenda creativa del resort en 2026.

Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets abrirá el 26 de mayo de 2026 en Disney’s Hollywood Studios, Florida.Foto: Cortesía / Walt Disney World

Disney también informó que la transformación alcanzará el patio exterior, la marquesina con forma de guitarra y la zona de fila. Dentro del estudio de grabación aparecerán nuevas figuras Audio-Animatronics de Scooter y de los pingüinos ingenieros de audio. El recorrido, además, mantendrá la idea de una carrera contrarreloj, ahora con una limusina veloz rumbo a un concierto de The Electric Mayhem, en medio de un Hollywood intervenido por el humor de Los Muppets.

Estrategia 2026

La apertura de esta atracción forma parte de una agenda más amplia de novedades en Disney World para 2026. Disney Parks Blog ha adelantado también nuevas experiencias como The Magic of Disney Animation, Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live! y una misión renovada en Millennium Falcon: Smugglers Run, lo que muestra una estrategia enfocada en refrescar activos existentes y generar nuevas razones de visita.

Rock'n' Roller Coaster Starring The Muppets es un ejemplo, de que la estrategia de Disney es mantener vigente su oferta a partir de renovaciones con alto valor de marca. A veces basta con intervenir una atracción emblemática, cambiar su relato y volver a ponerla en circulación con fecha, música y personajes capaces de mover audiencias.